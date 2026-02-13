Tecnología

TikTok lanza un nueva función para descubrir contenidos próximos a su ubicación: así funcionará

El objetivo es que los usuarios descubran, o redescubran, su ciudad o barrio a través de las publicaciones de creadores.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 4:05 p. m.
El objetivo es que los usuarios descubran, o redescubran, su ciudad o barrio a través de las publicaciones de creadores.
Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

TikTok implementó un nuevo ‘feed’ local con el que pretende que los usuarios descubran nuevos contenidos próximos al lugar en el que se encuentran, que depende de la información de su ubicación y solo está disponible para los mayores de 18 años.

El nuevo ‘feed’ local pretende que sea “aún más fácil enterarse de lo último en restaurantes, tiendas, museos y eventos imprescindibles” de un lugar concreto, como ha indicado la compañía tecnológica en un comunicado.

El objetivo es que los usuarios descubran, o redescubran, su ciudad o barrio a través de las publicaciones de creadores y comercios, principalmente sobre temas como viajes, compras, eventos y restaurantes.

Peligroso reto viral en TikTok ha generado preocupación entre padres, médicos y ha provocado una alerta en Estados Unidos

Se trata de un ‘feed’ opcional que está desactivado por defecto, que solo estará disponible para los usuarios mayores de 18 años que tengan una cuenta configurada como pública. Depende de los datos de ubicación, pero TikTok asegura que esta información solo se recoge en el momento de usar la aplicación y siempre que el ‘feed’ se haya habilitado.

El ‘feed’ local recuerda al mapa de Instagram, una herramienta para descubrir nuevo contenido a nivel local y fomentar la interacción con amigos que Meta lanzó el año pasado. En su caso, permite ver ‘reels’, historias y publicaciones que se han etiquetado con la ubicación y compartido en las últimas 24 horas.

Logo de TikTok, red social que se ha convertido en el principal rival de Instagram. (AP Foto/Martin Meissner, archivo)
TikTok. Foto: AP

TikTok ha empezado a implementar el ‘feed’ local en Estados Unidos de manera gradual.

La UE señala a TikTok por prácticas “adictivas” y amenaza con sanciones

TikTok deberá modificar su interfaz “adictiva” acusada de violar la legislación europea sobre cuestiones digitales. Hoy, la Unión Europea tomó una decisión dentro de la regulación de la red social y advirtió que, de no acatar las medidas exigidas, la plataforma podría enfrentarse a fuertes multas.

Meta, TikTok y Snap ponen a prueba sus protecciones de salud mental con nueva iniciativa

De inmediato, la red social conocida por sus videos cortos cuestionó la imagen “completamente falsa” dada por Bruselas de su plataforma y prometió cuestionar sus conclusiones “con todos los medios” a su disposición.

Este anuncio se da después de que el primer ministro de España, Pedro Sánchez, afirmara en su discurso en la Cumbre Mundial de Gobiernos que su gobierno impulsará una ley que prohíba el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Cabe recordar que a nivel mundial TikTok cuenta con cerca de 2.000 millones de usuarios activos y solo en Europa tiene 200 millones, según información de la red social. Adicional a esto, se estima que entre el 60 % y el 70 % de personas entre 16 y 34 años, es la red social más usada.

*Con información de Europa Press

