Peligroso reto viral en TikTok ha generado preocupación entre padres, médicos y ha provocado una alerta en Estados Unidos

Los menores suelen unirse a retos virales o hacer lo que se comparte en varios videos sin conocer los peligros que pueden correr.

6 de febrero de 2026, 11:53 p. m.
El reto se ha compartido en TikTok en EE. UU., poniendo en peligro a los menores.
Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

Se ha emitido una alerta en Estados Unidos, especialmente para los padres, debido a un reto que se está compartiendo por la red social TikTok y que ha puesto en peligro la vida de varios jóvenes y niños. En enero cuatro menores fueron hospitalizados luego de participar en un juego que encontraron en la plataforma.

Se ha popularizado un juguete llamado Needoh Nice Cube, el cual tiene la finalidad de aliviar el estrés al apretarlo. Sin embargo, los niños están calentando el juguete en un microondas para hacerlo más flexible, lo que ha causado quemaduras a algunos de los menores que lo han intentado.

Foto: Getty Images

La madre de uno de los niños que estuvo hospitalizado, Whitney Grubb, comentó a la prensa estadounidense que su hijo, de 9 años, sufrió quemaduras luego de poner el juguete un par de minutos a calentar.

La UE señala a TikTok por prácticas “adictivas” y amenaza con sanciones

“Escuché que gritaba y cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que había metido un juguete al microondas”, relató la mujer, de acuerdo con las declaraciones recopiladas por Univisión Chicago. “Traté de ayudarlo, pero gritaba de dolor porque la piel se le estaba quemando”.

¿Cómo funciona TrumpRx para conseguir medicamentos más baratos?: el programa que ofrece descuentos en medicinas en Estados Unidos

Seattle Seahawks, equipo finalista del Super Bowl 2026 estaría en venta: ¿Cuánto vale un equipo de la NFL?

¿Riesgo de cancelación o aplazamiento del Super Bowl LX?: pronóstico del clima para el Levi’s Stadium este domingo, 8 de febrero

Difunden video inédito de Ghislaine Maxwell en una cárcel de Estados Unidos dentro de los archivos recién publicados de Jeffrey Epstein

“Qué miserable sería nuestra existencia”, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió contra la IA y gigantes tecnológicos

UHN Plus lanza ‘¿Cómo votan?’: el medio digital que da a los hispanos el control de su voto en EE. UU.

Más de 100 colombianos fueron deportados de los Estados Unidos: vestían uniformes de presos

Gustavo Petro pasó de “si el enviado de EE. UU. se emborracha” a decirle “amigo” a alto funcionario diplomático de Donald Trump en Bogotá

Ola de frío amenaza nuevamente a Nueva York: podría ser potencialmente mortal

Super Bowl 2026: así se saborean los ‘snacks’ favoritos en cada estado de EE. UU.

“El material era grueso y pegajoso. Por su mirada se notaba que dolía. Supe que no podía manejar la situación y lo llevé de inmediato a emergencias", concluyó.

Foto: Getty Images

El reto se ha vuelto viral en las redes sociales, pese a que los niños no conocen los riesgos y los videos que se comparten al respecto no muestran quemaduras o peligros al manipular el objeto luego de que se calentó un tiempo en el microondas.

Familia demanda a Meta y TikTok tras muerte de joven en reto viral en el metro de Nueva York

“Una amiga lo había hecho antes y no se lastimó. Yo lo puse un minuto en el microondas y lo saqué antes, pero no lo volvería a hacer”, dijo, por su parte, el menor hospitalizado mientras estaba siendo atendido por los médicos.

Los médicos relataron que el incidente ocurrió el pasado 20 de enero, y que el niño sufrió quemaduras graves, además de inflamación en uno de sus ojos.

Foto: Getty Images

Ante la situación, algunas compañías de juguetes han advertido que existen materiales peligrosos al contacto con el calor que emana el microondas. Los objetos se pueden derretir, expandirse o incluso explotar dentro del aparato.

Momento sentimental de una gatica se volvió viral en TikTok, el sonido de sus maullidos desató comentarios

Mientras tanto, psicólogos y expertos han destacado la importancia de la atención de los padres sobre el contenido al que acceden los menores. “Los padres no pueden controlarlo todo, pero la recomendación más valiosa viene dele menor quemado, quien no quiere que otros niños sufran por seguir este tipo de tendencias”, determinó el psicoterapeuta Mario Castelo, consultado por Univisión.

