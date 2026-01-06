Momento sentimental de una gatica se volvió viral en TikTok, el sonido de sus maullidos desató comentarios

Un video casero, grabado tras una mudanza, terminó despertando empatía en miles de usuarios en TikTok, en esta ocasión la protagonista es una pequeña gata que de acuerdo con lo comentado en la descripción del video compartido en la cuenta de @donutsforbreakfast, al llegar a un nuevo hogar, expresó su incomodidad con insistentes maullidos, una escena en la cual muchos acompañaron a la dueña del video, pues solicitó ayuda.

Una mudanza que descolocó a la gatica

La grabación fue compartida por una usuaria de Arizona, quien mostró cómo su mascota recorría cada rincón de la vivienda recién estrenada.

La gatica, llamada Sauvignon Blanc —a la que llaman Sauvi— caminaba con cuidado, sin rumbo fijo mientras maullaba de forma constante, como si buscara algo conocido.

En el propio video, la dueña expresó su preocupación al interpretar que el animal se sentía perdido junto a ella, sin saber cómo tranquilizarlo en ese momento.

“Ella piensa que ambos estamos perdidos, está tan molesta, ¿cómo puedo ayudarla?”, señala la descripción del video.

Las imágenes reflejan a la felina pasando de una habitación a otra, visiblemente inquieta, de acuerdo con el mensaje que acompañó la publicación, la familia acababa de mudarse y la mascota llevaba más de un día manifestando su malestar sin descanso.

Pancreatitis felina: la silenciosa enfermedad que pone en riesgo la vida de los gatos y cómo detectarla a tiempo

Reacciones, consejos y un final tranquilo

Días después, la autora del video, Justine Ramos, amplió la historia en una entrevista con Newsweek.

Allí explicó que los primeros días fueron especialmente difíciles ya que inicialmente la gata permaneció escondida y al comenzar a explorar el lugar, fue cuando se captaron las escenas que se hicieron virales.

Durante casi cuatro jornadas, los maullidos se repitieron con frecuencia, algo que la dueña asoció a la ausencia de objetos conocidos y a los nuevos olores, ya que gran parte de sus pertenencias seguían empacadas.

Los maullidos constantes se extendieron por varios días mientras la mascota se acostumbraba al nuevo espacio. Foto: TikTok - @donutsforbreakfast

El video no tardó en explotar en TikTok, acumulando más de 50 mil ‘me gusta’, más de mil guardados y una avalancha de comentarios, en donde dejaron mensajes de apoyo y compartieron experiencias similares con sus propias mascotas.

Otros sugirieron darle tiempo, delimitar un espacio para que se sintiera segura o incorporar mantas y juguetes antiguos para ayudarla a reconocer el lugar.

Según contó Ramos, Sauvi es especialmente sensible, por lo que el traslado fue un reto mayor, sin embargo, aseguró que con el paso de los días la situación cambió por completo y que hoy la gatica se muestra calmada, adaptada y disfrutando plenamente de su nuevo hogar.