4 Patas

Momento sentimental de una gatica se volvió viral en TikTok, el sonido de sus maullidos desató comentarios

Un video grabado tras una mudanza llevó a una gatica a convertirse en protagonista en TikTok.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción 4 Patas
6 de enero de 2026, 9:18 p. m.
Una escena cotidiana con una gata inquieta terminó abriéndose paso en redes sociales.
Una escena cotidiana con una gata inquieta terminó abriéndose paso en redes sociales. Foto: TikTok - @donutsforbreakfast

Un video casero, grabado tras una mudanza, terminó despertando empatía en miles de usuarios en TikTok, en esta ocasión la protagonista es una pequeña gata que de acuerdo con lo comentado en la descripción del video compartido en la cuenta de @donutsforbreakfast, al llegar a un nuevo hogar, expresó su incomodidad con insistentes maullidos, una escena en la cual muchos acompañaron a la dueña del video, pues solicitó ayuda.

Una mudanza que descolocó a la gatica

La grabación fue compartida por una usuaria de Arizona, quien mostró cómo su mascota recorría cada rincón de la vivienda recién estrenada.

La gatica, llamada Sauvignon Blanc —a la que llaman Sauvi— caminaba con cuidado, sin rumbo fijo mientras maullaba de forma constante, como si buscara algo conocido.

@donutsforbreakfast

She’s thinks we are both lost 😭 she’s so upset how can I help her? #catsoftiktok

♬ original sound - Donutsforbreakfast

En el propio video, la dueña expresó su preocupación al interpretar que el animal se sentía perdido junto a ella, sin saber cómo tranquilizarlo en ese momento.

4 Patas

Las 10 razas de perros que más sufren con la pólvora en Año Nuevo y recomendaciones para su cuidado

4 Patas

Pancreatitis felina: la silenciosa enfermedad que pone en riesgo la vida de los gatos y cómo detectarla a tiempo

4 Patas

Así puede ayudar para la cena de fin de año de más de 200 perros rescatados en Antioquia

4 Patas

Las claves para evitar que su perro o gato se altere con la pirotecnia durante las celebraciones de Año Nuevo en Colombia

4 Patas

Las víctimas invisibles de la pólvora

4 Patas

“La pirotecnia activa un miedo intenso que provoca taquicardia y desorientación”: alertan por riesgos en mascotas durante diciembre

4 Patas

Se busca a Layla, perrita perdida en la localidad de Santa Fe, en Bogotá

Cómo

¿Qué flores regalar a una mujer, según su significado?

Cómo

Cinco cosas que no se deben hacer en una relación de pareja, según expertos

Gente

Jhonny Rivera se dejó ver muy sentimental por una dedicatoria especial

“Ella piensa que ambos estamos perdidos, está tan molesta, ¿cómo puedo ayudarla?”, señala la descripción del video.

Las imágenes reflejan a la felina pasando de una habitación a otra, visiblemente inquieta, de acuerdo con el mensaje que acompañó la publicación, la familia acababa de mudarse y la mascota llevaba más de un día manifestando su malestar sin descanso.

Pancreatitis felina: la silenciosa enfermedad que pone en riesgo la vida de los gatos y cómo detectarla a tiempo

Reacciones, consejos y un final tranquilo

Días después, la autora del video, Justine Ramos, amplió la historia en una entrevista con Newsweek.

Allí explicó que los primeros días fueron especialmente difíciles ya que inicialmente la gata permaneció escondida y al comenzar a explorar el lugar, fue cuando se captaron las escenas que se hicieron virales.

Durante casi cuatro jornadas, los maullidos se repitieron con frecuencia, algo que la dueña asoció a la ausencia de objetos conocidos y a los nuevos olores, ya que gran parte de sus pertenencias seguían empacadas.

La falta de objetos conocidos y los aromas distintos marcaron los primeros días tras la mudanza.
Los maullidos constantes se extendieron por varios días mientras la mascota se acostumbraba al nuevo espacio. Foto: TikTok - @donutsforbreakfast

El video no tardó en explotar en TikTok, acumulando más de 50 mil ‘me gusta’, más de mil guardados y una avalancha de comentarios, en donde dejaron mensajes de apoyo y compartieron experiencias similares con sus propias mascotas.

Otros sugirieron darle tiempo, delimitar un espacio para que se sintiera segura o incorporar mantas y juguetes antiguos para ayudarla a reconocer el lugar.

Según contó Ramos, Sauvi es especialmente sensible, por lo que el traslado fue un reto mayor, sin embargo, aseguró que con el paso de los días la situación cambió por completo y que hoy la gatica se muestra calmada, adaptada y disfrutando plenamente de su nuevo hogar.

Más de 4 Patas

La adaptación de una gatica a un entorno desconocido quedó registrada en un breve clip.

Momento sentimental de una gatica se volvió viral en TikTok, el sonido de sus maullidos desató comentarios

Diferentes condiciones genéticas y de raza hacen que algunos perros sean más sensibles a los ruidos por la pólvora.

Las 10 razas de perros que más sufren con la pólvora en Año Nuevo y recomendaciones para su cuidado

Pancreatitis felina: la silenciosa enfermedad que pone en riesgo a su gato; así puede detectarla

Pancreatitis felina: la silenciosa enfermedad que pone en riesgo la vida de los gatos y cómo detectarla a tiempo

Más de 200 perros que viven en un refugio podrían recibir una comida diferente en la última noche del año gracias al apoyo ciudadano.

Así puede ayudar para la cena de fin de año de más de 200 perros rescatados en Antioquia

Durante las celebraciones de Año Nuevo, el ruido nocturno se convierte en uno de los principales factores de estrés para las mascotas.

Las claves para evitar que su perro o gato se altere con la pirotecnia durante las celebraciones de Año Nuevo en Colombia

Los perros fueron los más afectados por cuenta de la pólvora.

Las víctimas invisibles de la pólvora

Perro - gato - Navidad - mascota

“La pirotecnia activa un miedo intenso que provoca taquicardia y desorientación”: alertan por riesgos en mascotas durante diciembre

Laila, perrita perdida en el centro de la ciudad

Se busca a Layla, perrita perdida en la localidad de Santa Fe, en Bogotá

Los bebederos y platos de deben desinfectar constantemente para evitar enfermedades.

Diciembre, el mes de mayor abandono y maltrato de animales de compañía

Mina, perrita perdida en Bogotá y vista ene Ciudad Bolívar.

Mina, la perrita perdida desde el 27 de octubre y que están buscando en el sur de Bogotá

Noticias Destacadas