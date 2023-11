Cinco cosas que no se deben hacer en una relación de pareja, según expertos

Las relaciones de pareja son vínculos amorosos que se generan entre dos personas, y al inicio de la relación todo es perfecto, las ganas de verse son constantes, los detalles nunca faltan, pero con el pasar del tiempo, la situación cambia, ya que se conoce el lado que no es tan bueno de la otra persona, y esto puede llevar a que la relación se termine, pero en otros casos, las parejas continúan y sobrepasan los problemas que se presentan por las diferencias que hay entre ambas personas.

De hecho, las personas que sobrepasan las dificultades comienzan a construir un futuro con metas en común, y sueños similares, pero es muy importante que las dos partes estén encaminadas hacia el mismo objetivo, pues existen factores que pueden dañar la relación, y por ello, es importante señalar cuáles son las cinco cosas que no se deben hacer en una relación de pareja:

1. No perder los detalles mínimos: al comienzo de las relaciones se da que la comunicación es continua, y hay detalles como “buenos días”, “¿cómo va tu día”, “almorzaste”, entre otros. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, estos detalles se pierden, y puede ocasionar que el interés se disminuya, ya que no está la misma atención del principio.

3. Evitar la burla: realizar chistes siempre será una forma de tener humor en la relación, siempre y cuando no sean del otro, pues aunque puede parecer gracioso, las bromas suelen afectar la confianza de la relación, ya que suele enmascarar frustración o resentimiento.

4. No criticar: la crítica cuando se da de forma constructiva puede ayudar a mejorar la relación, o a la persona, pero cuando esta se da de forma destructiva, genera un rechazo hacia el otro, lo cual podría provocar alejamiento por miedo a ser juzgado.

5. No estresarse por las discusiones: pese a que todas las personas desean no discutir con su pareja, este es un hecho que se da por las diferencias que se presentan en las personas. Ahora bien, es importante tener presente que no todas las discusiones requieren el mismo nivel de atención e importancia, pues algunas pueden ser insignificantes, que con un diálogo se pueden solucionar. Además, es clave entender que las discusiones deben verse como algo propio de la mejoría de la relación.