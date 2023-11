¿Cómo saber si existe atracción entre dos personas?

La atracción entre dos personas es un hecho fascinante, pero complejo de entender, pues todos los seres humanos se expresan de diferentes formas, y lo que para una persona puede ser atracción, para otra persona no lo es.

1. Comunicación no verbal: La primera señal que puede determinar si hay atracción entre dos personas es la comunicación no verbal, como, por ejemplo, un contacto visual prolongado, sonrisas frecuentes y el contacto físico sutil y delicado, como poner la mano en el hombro, un roce de las manos o una roce de los brazos.

Uno de los indicadores más poderosos de la atracción es la comunicación no verbal. | Foto: Getty Images

4. Energía: Es común que las personas sientan la energía de los otros, y sentir “atracción” por la otra persona puede ser una señal relevante, pues no todo el mundo genera lo mismo. Además, los sentimientos como felicidad, emoción, y ganas de ver a la otra persona, puede ser también otra señal, y esto por lo general se da de forma compartida.

No obstante, así como hay señales que podrían indicar que hay atracción entre dos personas, también hay señales que indican todo lo contrario, y las más relevantes son:

1. Falta de contacto visual: Cuando una persona no está interesada en la otra suele evitar el contacto visual, y hasta demuestra fastidio cuando se siente observado por el otro.

2. Respuestas cortantes: Entablar una conversación resulta difícil, pues cuando no hay “química” los temas de conversación no fluyen, y las respuestas son cortantes con el fin de terminar la conversación o para evitar el diálogo con la persona que no interesa.