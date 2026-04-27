XChat ya está disponible en iOS: así es la nueva apuesta de mensajería de X, la red social de Elon Musk

X ha lanzado oficialmente la aplicación independiente de su servicio de mensajería, XChat, ya disponible para su descarga en dispositivos iOS. La app incorpora cifrado de extremo a extremo, funciones centradas en la privacidad, chats grupales y herramientas avanzadas como la edición de mensajes.

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La red social de ‘microblogging’ introdujo Chat en noviembre del año pasado como una evolución de los mensajes directos de X hacia un sistema más seguro. Este nuevo servicio permite realizar videollamadas, compartir archivos, enviar audios —una función añadida recientemente—, así como editar o deshacer el envío de mensajes.

Hasta ahora, Chat estaba integrado en la propia plataforma. Sin embargo, X ha decidido ofrecerlo también como aplicación independiente bajo el nombre de XChat para iOS. Aunque su lanzamiento estaba previsto para el 27 de abril, finalmente se puso a disposición de los usuarios durante el fin de semana.

La compañía, propiedad de Elon Musk, anunció la llegada de la app a través de la cuenta oficial de XChat en X, acompañando el anuncio con un vídeo en el que se destacan algunas de sus principales funciones. Entre ellas, el cifrado de extremo a extremo, la edición de mensajes ya enviados y los mensajes efímeros, que desaparecen tras un tiempo determinado, como una hora o un día.

Incluye funciones como mensajes efímeros (con duración configurable) y bloqueo de capturas de pantalla. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Asimismo, la empresa ha subrayado el diseño “totalmente privado” de la aplicación, que no incluye anuncios y permite su uso sin seguimiento, apoyándose en el cifrado de extremo a extremo. También ofrece opciones como el bloqueo de capturas de pantalla.

No obstante, conviene tener en cuenta que, según sus prácticas de privacidad, la aplicación puede gestionar datos como la ubicación, los contactos, el historial de búsqueda, los datos de uso e incluso el contenido del usuario. Esto sugiere que su enfoque de privacidad presenta ciertos matices, aunque la compañía asegura que estos datos no se vinculan directamente con la identidad del usuario en X.

Por otro lado, a partir del 6 de mayo, las Comunidades dejarán de estar disponibles en X y serán sustituidas por chats grupales dentro de XChat. Estos grupos podrán unirse mediante enlaces públicos.

La interfaz mantiene una estética coherente con X, centrada en conversaciones. Foto: Getty Images

Actualmente, los chats grupales admiten hasta 350 miembros, aunque se prevé ampliar este límite a 500 y, más adelante, hasta mil participantes. En este sentido, la red social recomienda a los administradores de Comunidades que fijen el enlace de sus nuevos grupos para facilitar la migración de usuarios.

Finalmente, el lanzamiento de una aplicación independiente para mensajería podría suponer un freno a la visión de Musk de convertir X en una “superaplicación”, al separar algunos de sus servicios en plataformas distintas.

Con todo, los usuarios de iOS ya pueden empezar a utilizar XChat, que ofrece una interfaz centrada en las conversaciones y alineada con la estética de X.

*Con información de Europa Press