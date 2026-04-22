X sorprende con nueva función: los usuarios podrán personalizar su ‘feed’ con múltiples temas de interés

La red social X presentó una nueva función de timelines personalizados, que permite agregar más de 75 temas de interés para los usuarios a su feed principal, entre los que se encuentran la fotografía, el diseño, deportes, ciencia y tecnología, inteligencia artificial o videojuegos.

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La red social propiedad de Elon Musk pretende facilitar que los usuarios vean más publicaciones sobre los temas que sean de su interés de forma organizada en su pestaña principal, con uno de “los mayores cambios” en X.

Concretamente, se trata de una nueva función de timelines personalizados y permite fijar uno o varios temas específicos en la pantalla de inicio de X para “sumergirse” entre las cuestiones favoritas de los usuarios.

Se trata de uno de "los mayores cambios” en X. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Tal y como lo compartió el director de producto de X, Nikita Bier, en una publicación en la red social, donde especificó que los usuarios podrán escoger entre más de 75 temas disponibles, incluyendo diseño, fotografía, robótica, arte, deportes, música, IA, política, videojuegos o criptomonedas, y añadirlos como una pestaña más de timeline personalizado.

Este sistema está impulsado por su asistente de IA Grok, que analiza cada publicación y combina la personalización del algoritmo con el tema escogido en cuestión, para mostrar el contenido que más pueda interesar a cada persona.

En esta ilustración fotográfica, se muestra el logotipo de la red social X. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Cada línea de tiempo está hecha solo para ti”, aseguró Bier, al tiempo que agregó que el sistema funciona aún mejor cuando se trata de un tema con el que ya se ha interactuado anteriormente.

Los timelines personalizados de los temas escogidos se situarán junto a las pestañas de ‘Para ti’ o ‘Siguiendo’ en el feed principal de X. Asimismo, para añadir dichos temas bastará con pulsar en la opción de ‘Añadir +’ que aparecerá tras la pestaña ‘Siguiendo’ y seleccionar las temáticas de la lista.

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Con todo ello, tras meses de desarrollo, X está ofreciendo acceso anticipado a los nuevos timelines personalizados para los suscriptores Premium en dispositivos iOS, aunque Bier ha adelantado que llegarán pronto a Android.

*Con información de Europa Press.