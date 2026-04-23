Los tres aparatos eléctricos que más energía consumen por hora: desconéctelos después de usarlos para reducir el gasto

Percibir que el recibo de la luz llegó más caro puede generar desconcierto en los usuarios, especialmente cuando no comprenden la razón: si se trata de un cambio en la tarifa del servicio o de hábitos de consumo que están impactando directamente en los gastos mensuales. Muchas personas han pasado por esta situación y, en realidad, el incremento puede deberse a un desconocimiento sobre el funcionamiento y consumo de los electrodomésticos.

Electrodomésticos de los que debería deshacerse ahora mismo porque podrían estar duplicando el consumo de energía

Tener aparatos eléctricos en casa es algo común en la actualidad. Su popularidad ha crecido en los últimos años gracias a los beneficios que ofrecen en términos de eficiencia y practicidad. Sin embargo, más allá de estas ventajas, es fundamental evaluar su consumo para utilizarlos de manera consciente.

Un aspecto que a menudo se pasa por alto es identificar cuáles son los electrodomésticos que más energía consumen por hora. De acuerdo con Autosolar, entre los de mayor consumo se encuentran la cocina eléctrica (4,5 kWh por hora), la ducha eléctrica (4 kWh por hora) y la secadora de ropa (1,5 kWh por hora).

Estos aparatos pueden generar un gasto elevado si se utilizan durante varias horas al día, por lo que se recomienda hacer un uso moderado y eficiente. Otros equipos, como el microondas, la olla arrocera y la plancha, tienen un consumo medio, mientras que la lavadora y la refrigeradora consumen menos potencia. No obstante, esta última representa un gasto constante, ya que permanece encendida de forma continua.

Algunos electrodomésticos consumen muchas energía si se usan por varias horas. Foto: Tomado de internet

En general, el consumo de energía depende tanto de la potencia del equipo como del tiempo de uso. Por ello, se aconseja adoptar hábitos como optimizar cada uso, regular su funcionamiento y desconectar los equipos cuando no se utilicen, con el fin de reducir el gasto eléctrico.

Conocer qué electrodomésticos consumen más energía también es clave para mejorar la eficiencia en el hogar. Una buena gestión del consumo no solo permite ahorrar electricidad, sino también disminuir el valor de la factura.

Para calcular el consumo energético de un electrodoméstico, se utiliza una fórmula sencilla: la energía consumida (E), medida en kilovatios hora (kWh), es el resultado de multiplicar la potencia del equipo (P), expresada en kilovatios (kW), por el tiempo de uso (t), en horas.

Evaluar este tipo de aspectos, es fundamental para tomar decisiones informadas acerca del uso de los electrodomésticos. Foto: Getty Images

Además, es importante considerar el consumo en modo de espera o standby. Aunque es menor, este gasto continuo puede reflejarse en la factura eléctrica si los dispositivos no se desconectan completamente.

Este tipo de cálculos permite identificar cuánto aporta cada electrodoméstico al consumo total del hogar y facilita la toma de decisiones para ahorrar energía y dinero.