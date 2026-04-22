Se filtra cuáles serán los iPhone que podrán contar con una actualización única: modelos reconocidos llegan al fin de su vida

Mientras se acerca la WWDC26 que será en junio, la comunidad tecnológica ya anticipa las novedades que traerá iOS 27. Aunque se prevé que sea una actualización centrada en el refinamiento más que en una revolución visual, marcará un punto de inflexión crítico para el ecosistema de hardware de la compañía.

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La frontera del silicio: el fin del chip A13

La clave de esta nueva transición reside en la potencia del procesador. Según filtraciones recientes provenientes de Instant Digital con un alto índice de acierto en la red Weibo, Apple ha establecido el chip A13 Bionic como el límite tecnológico para su próximo sistema operativo.

El rendimiento del procesador será determinante en iOS 27, y todo apunta a que el chip A13 marcará el límite de compatibilidad. Foto: Getty Images

Esta decisión técnica implica que cuatro dispositivos emblemáticos no podrán dar el salto a la nueva versión:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE de segunda generación

Para estos modelos, iOS 27 representa el cierre de un ciclo tras aproximadamente siete años de soporte oficial, un periodo en el cual Apple ha mantenido su vigencia mediante actualizaciones constantes.

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¿Quiénes se mantienen en la lista?

A pesar de las bajas, un total de 22 modelos de iPhone seguirán siendo protagonistas en el catálogo de soporte de la empresa. La compatibilidad se extenderá desde los lanzamientos más recientes hasta modelos que ya cuentan con varios años en el mercado.

A pesar de los recortes, más de 20 modelos de iPhone seguirán siendo compatibles con iOS 27. Foto: Getty Images

Los dispositivos que podrán instalar iOS 27 incluyen:

La familia iPhone 16 , incluyendo las variantes Pro Max, Pro, Plus, 16e y el modelo estándar.

, incluyendo las variantes Pro Max, Pro, Plus, 16e y el modelo estándar. La serie iPhone 15 en todas sus versiones (Pro Max, Pro, Plus y estándar).

en todas sus versiones (Pro Max, Pro, Plus y estándar). La gama iPhone 14 , abarcando los modelos Pro Max, Pro, Plus y el base.

, abarcando los modelos Pro Max, Pro, Plus y el base. La generación iPhone 13 , que mantiene a sus modelos Pro Max, Pro, estándar y el mini.

, que mantiene a sus modelos Pro Max, Pro, estándar y el mini. La línea iPhone 12 , incluyendo también sus versiones Pro Max, Pro, estándar y mini.

, incluyendo también sus versiones Pro Max, Pro, estándar y mini. iPhone SE (2022), que sobrevive como el único representante de la línea económica.

A diferencia de versiones anteriores con cambios drásticos, iOS 27 parece estar diseñado como una actualización de optimización, el enfoque principal estará en el rendimiento del sistema, una evolución significativa de Siri y modificaciones en el Liquid Glass.