Tim Cook dejará de ser el CEO de Apple: ya se conoce quién tomará el mando de la empresa

Apple confirmó este 20 de abril de 2026 un giro en su cúpula directiva, pues Tim Cook dejará su cargo como CEO el próximo 1 de septiembre.

Crisis de memorias golpea a Apple: lanzamientos de nuevos Mac podrían retrasarse hasta 2027

Cook deja de ser CEO de Apple, pero continuará en la empresa

Cook, quien ha estado al frente desde 2011 tras la era de Steve Jobs, no se desvinculará completamente de la compañía: pasará a desempeñarse como presidente ejecutivo.

Tim Cook seguirá en Apple como presidente ejecutivo tras dejar el cargo de CEO. Foto: MediaNews Group via Getty Images

Ahora, desde su nuevo rol como presidente ejecutivo, seguirá vinculado a las decisiones clave y acompañará el proceso de transición, aportando su experiencia en una etapa de cambio.

John Ternus, nuevo director ejecutivo de Apple: “Un visionario”

En su lugar asumirá John Ternus, actual responsable de ingeniería de hardware, quien tomará las riendas en un momento clave para la industria tecnológica.

El nombramiento de Ternus refuerza la apuesta por el talento interno. Con más de dos décadas en la empresa, ha sido una figura clave en el desarrollo de productos emblemáticos, incluyendo varias generaciones de iPhone, iPad y Mac.

John Ternus, clave en el desarrollo de productos, será el nuevo CEO de Apple. Foto: AFP

Acerca de Ternus, Cook comentó en un comunicado citado por TechCrunch:

“Es un visionario cuyas contribuciones a Apple durante 25 años son innumerables, y sin duda es la persona idónea para guiar a Apple hacia el futuro. Tengo plena confianza en sus capacidades y su carácter, y espero trabajar estrechamente con él en esta transición y en mi nuevo cargo como presidente ejecutivo”.

Apple mira hacia la era de la inteligencia artificial

El cambio de liderazgo coincide con un momento de transformación en la industria tecnológica, marcada por el auge de la inteligencia artificial. La compañía se prepara para competir en un entorno donde la integración de software, hardware y servicios inteligentes será determinante.

Con Ternus al mando, Apple buscará mantener su identidad innovadora mientras se adapta a un mercado cada vez más exigente. La nueva etapa abre interrogantes, pero también expectativas sobre el rumbo que tomará una de las empresas más influyentes del mundo.