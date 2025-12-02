John Giannandrea, director de IA de Apple, dejará su cargo: la compañía está bajo presión

Apple confirmó que John Giannandrea, actual vicepresidente de aprendizaje automático y estrategia de IA, dejará su puesto mientras la compañía continúa enfrentando cuestionamientos por el ritmo de desarrollo de sus herramientas de inteligencia artificial. Según el anuncio oficial, Giannandrea permanecerá como asesor hasta su jubilación, prevista para principios de 2026.

Un cambio estratégico en medio de presiones por innovación

La salida de Giannandrea ocurre en un contexto en el que la empresa está bajo presión por demostrar que no está quedándose atrás en la carrera por la IA.

Google, Microsoft, OpenAI y otras compañías han acelerado la integración de IA en sus servicios, mientras que Apple ha sido criticada por avanzar de forma más lenta, particularmente en el caso de Siri.

La salida de John Giannandrea ocurre mientras Apple intenta revertir las críticas por su lento avance en inteligencia artificial. | Foto: Getty Images

A comienzos de año, la compañía aplazó para 2026 el lanzamiento de la versión mejorada de su asistente de voz, un movimiento que intensificó las dudas sobre su capacidad de competir.

En una publicación, Tim Cook, director ejecutivo de Apple, destacó la labor de Giannandrea durante más de seis años al frente del área: “Estamos agradecidos por el papel que John desempeñó en la construcción y el avance de nuestro trabajo en IA”, señaló.

Amar Subramanya asumirá roles clave en los modelos fundacionales de IA

El relevo estará a cargo de Amar Subramanya, quien se incorpora como vicepresidente y liderará “áreas críticas”, entre ellas los modelos fundacionales de inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Cook afirmó que la IA es “central en la estrategia de Apple” y aseguró que Subramanya aportará una “extraordinaria experiencia en IA” a su nueva responsabilidad.

La llegada de Amar Subramanya marca un replanteamiento en la estrategia de Apple para acelerar sus avances en inteligencia artificial. | Foto: @sunnysharmaHP37

Antes de llegar a Apple, Subramanya fue vicepresidente corporativo de IA en Microsoft y previamente pasó 16 años en Google, donde se desempeñó como jefe de ingeniería del asistente digital Gemini. Con este movimiento, Apple pretende reforzar su estructura interna y acelerar la adopción de herramientas avanzadas en un mercado que evoluciona con rapidez.