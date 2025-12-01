Suscribirse

Apple apaga definitivamente uno de sus iPhone baratos: entra a la lista de “descontinuados en todo el mundo”

Apple amplió su lista de equipos sin soporte e incluyó uno de sus modelos económicos.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

2 de diciembre de 2025, 3:24 a. m.
Un iPhone accesible quedó fuera del respaldo oficial tras la última actualización de Apple.
La marca retiró definitivamente un iPhone de bajo costo de su servicio técnico. | Foto: Getty Images

Apple realizó un nuevo ajuste a su inventario histórico y añadió varios dispositivos a la categoría de productos que quedan “descontinuados en todo el mundo”, lo que significa que ya no recibirán ayuda técnica ni reparaciones por parte de la marca.

Entre ellos aparece uno de los iPhone más económicos que llegaron al mercado, un modelo que marcó a los usuarios por su tamaño compacto y por conservar el diseño clásico que recordaba a generaciones anteriores.

El iPhone SE original se despide tras cumplir su ciclo

El equipo que entra oficialmente en la categoría de obsoleto es el iPhone SE de primera generación, un teléfono que debutó el 21 de marzo de 2016 y que buscó recuperar la esencia del iPhone 5s, pero con un corazón más moderno.

Se trataba de un dispositivo diminuto comparado con los móviles actuales: cuerpo de aluminio, bordes planos, acabado mate y un peso de apenas 113 gramos. Aquella “Edición Especial”, como lo sugerían sus iniciales, se convirtió en una alternativa para quienes preferían teléfonos pequeños y de precio contenido.

La versión más pequeña y económica del catálogo 2016 entra en la categoría de productos obsoletos.
El iPhone SE inicial, reconocido por recuperar el diseño clásico, quedó excluido del soporte de Apple. | Foto: Getty Images

El cambio de estatus era previsible. Desde que dejó de fabricarse han pasado siete años, el tiempo que Apple suele utilizar como referencia para retirar completamente el soporte.

Sus descendientes aún tienen recorrido por delante. El SE de segunda generación, presentado en 2020 y retirado del mercado en 2022, recién alcanzará la categoría de obsoleto en 2029. La tercera versión, que desapareció del catálogo este año tras la llegada del iPhone 16e, llegaría a esa instancia en 2032.

Contexto: Lo que debe dejar de hacer en su celular porque no sirve para nada en la batería, advierte Apple

Más iPhone que dejan de recibir asistencia en todo el mundo

El cambio no solo señaló al iPhone SE, pues también se indicaron más modelos en el listado de “descontinuados en todo el mundo”. En la lista figuran:

No solo el SE fue afectado: múltiples generaciones anteriores quedaron catalogadas como descontinuadas.
Apple amplió la categoría e incorporó varios modelos que ya no tendrán respaldo oficial. | Foto: Getty Images
  • iPhone 4 (8 GB)
  • iPhone 5
  • iPhone 6s (16 GB, 64 GB, 128 GB)
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 7 (PRODUCT)RED™
  • iPhone 8 (64 GB, 128 GB, 256 GB)
  • iPhone 8 (PRODUCT)RED™
  • iPhone 8 Plus (64 GB, 256 GB)
  • iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED™
  • iPhone X
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone 11 Pro Max

Con este movimiento, Apple continúa afinando su estrategia y cerrando ciclos tecnológicos que comenzaron hace más de una década.

