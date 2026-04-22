Él es John Ternus, el nuevo CEO de Apple que promete avances en inteligencia artificial capaces de “cambiar el mundo”

El jefe de Apple, Tim Cook, dejará la dirección ejecutiva de la empresa en septiembre y será reemplazado por un directivo del grupo, John Ternus, hasta ahora responsable de productos como el iPhone y la Mac.

Aunque Ternus era considerado el favorito para suceder a Cook, que se convertirá en presidente ejecutivo del consejo de administración, no se esperaba que este traspaso se produjera tan pronto.

Consultado por la AFP, Dan Ives, analista de Wedbush Securities, calificó este cambio de “decisión repentina”.

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Según él, el antiguo dirigente “va a dejar una huella duradera” en la empresa, mientras que Ternus se verá “sometido a mucha presión para lograr un inicio exitoso, en particular en lo relativo a la IA”.

Cook llegó a Apple en 1998 y fue nombrado director general en agosto de 2011, tras la dimisión de Steve Jobs, debilitado por un cáncer de páncreas que le provocaría la muerte pocas semanas después.

La fortuna de Tim Cook ha seguido la mano de la compañía y ahora alcanza los 2.900 millones de dólares. Foto: FilmMagic

Menos carismático que su predecesor, Cook se reveló como un empresario excepcional, guiando a Apple por la senda de un crecimiento desenfrenado. Entre 2011 y 2025, la empresa prácticamente cuadruplicó su facturación y vio cómo su capitalización se multiplicaba hasta superar hoy los 4 billones de dólares, siendo la tercera compañía del mundo en lograrlo.

Al mismo tiempo, la fortuna de Tim Cook ha seguido la mano de la compañía y ahora alcanza los 2.900 millones de dólares, según la página web de la revista Forbes. Sin embargo, los críticos le han reprochado no haber lanzado ningún producto tan emblemático como el iPod o el iPhone.

Cook llegó a Apple en 1998 y fue nombrado director general en agosto de 2011. Foto: MediaNews Group via Getty Images

El nuevo CEO de Apple con grandes desafíos

John Ternus, nacido en 1975 y formado en ingeniería mecánica, ingresó a Apple en 2001, donde ha desarrollado una carrera ascendente hasta posicionarse como una de las figuras clave en la estrategia de producto y la innovación de la compañía. Antes de unirse a la empresa de Cupertino, trabajó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems y obtuvo su título en la Universidad de Pensilvania.

Su designación como nuevo CEO responde a un proceso de sucesión previamente estructurado, que reafirma la política de Apple de impulsar el talento interno. A diferencia de su antecesor, John Ternus encarna un estilo de liderazgo más orientado a la ingeniería y la innovación tecnológica, en contraste con el enfoque operativo y de negocio que caracterizó a Tim Cook.

John Ternus, clave en el desarrollo de productos, será el nuevo CEO de Apple. Foto: AFP

Su llegada ocurre en un contexto desafiante para la compañía, marcado por la creciente competencia en inteligencia artificial y la necesidad de impulsar el desarrollo de nuevos dispositivos que mantengan su posición en el mercado.

Los planes de John Ternus

Tras el anuncio de los cambios en la directiva de Apple, Cook ha mantenido una reunión interna en la sede de la compañía en Cupertino (California, Estados Unidos) junto a su sucesor para detallar a los empleados cómo se llevará a cabo la transición, así como los planes de la empresa en esta nueva etapa.

El nuevo CEO de Apple, John Ternus, junto a Tim Cook. Foto: Europa Press

Durante dicha reunión, recopilado por Bloomberg, Cook comunicó que goza de buena salud y que tiene intención de desempeñar su próximo cargo durante mucho tiempo. “Apple será mi máxima prioridad. Es mi esencia, y no me imagino hacerlo de otra manera”, señaló.

Por su parte, el próximo CEO de la compañía, John Ternus, centró su discurso en el papel que tendrá la inteligencia artificial dentro de Apple. “Les aseguro que estamos a punto de cambiar el mundo una vez más”, señaló.

Ternus ha indicado que la IA va a tener un potencial “casi ilimitado”, que permitirá seguir descubriendo nuevas posibilidades para incorporar a sus productos y servicios. “Me entusiasma mucho lo que eso significará para nuestros usuarios”, expresó.

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Las palabras de Ternus llegan en un momento en el que Apple está por detrás de sus competidores en el ámbito de la IA, ya que no ha podido desarrollar aún un modelo propio avanzado, y depende de un acuerdo con Google para la renovación del asistente de Siri.

A pesar de que el sucesor de Cook se ha enfocado en especial a la IA, también ha hablado sobre otros temas, como el diseño de los dispositivos, que considera “fundamental” para la marca. “Apple ha brindado un diseño verdaderamente increíble a más personas que ninguna otra compañía en la historia”, añadió.

*Con información de Europa Press y AFP.