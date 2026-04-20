Crisis de memorias golpea a Apple: lanzamientos de nuevos Mac podrían retrasarse hasta 2027

Los lanzamientos anuales de Apple se han consolidado como uno de los eventos más esperados de la industria tecnológica. Más allá de la presentación de nuevos dispositivos, estos anuncios influyen de manera decisiva en las tendencias globales, en un momento clave para la era digital actual.

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Cada año, la compañía introduce avances que, en muchos casos, terminan convirtiéndose en estándar para otros fabricantes. Desde mejoras en el rendimiento hasta nuevas funciones de software, Apple logra mantenerse como un referente en innovación.

Aunque no siempre presenta tecnologías completamente nuevas, sí destaca por perfeccionar las existentes y hacerlas accesibles al público masivo.

Sin embargo, los lanzamientos de este año podrían experimentar algunos cambios. La posible escasez de memorias que afecta al sector tecnológico podría retrasar la llegada de nuevas versiones del Mac Studio y de un MacBook Pro con pantalla táctil.

Los lanzamientos anuales de Apple son eventos clave en la industria tecnológica. Foto: Getty Images

En marzo, el periodista especializado Mark Gurman adelantó los planes de Apple para su gama de productos de alta gama ‘Ultra’, entre los que se incluirían un iPhone plegable, un MacBook Pro con pantalla OLED táctil y una nueva generación de AirPods con cámaras integradas.

Aunque el lanzamiento de esta línea estaba previsto para otoño de este año, Gurman —editor de Bloomberg y experto en la compañía— ha señalado que el MacBook Pro con pantalla táctil podría aplazarse hasta 2027 debido a la crisis de suministro de memorias.

Aunque estaba planeado para el corto plazo, podría retrasarse hasta 2027. Foto: NurPhoto via Getty Images

A pesar de este panorama, Apple sí ha cumplido con algunos lanzamientos recientes. En marzo presentó una nueva versión del MacBook Pro equipada con los procesadores M5 Pro y M5 Max, que ofrecen mejoras significativas en rendimiento, especialmente en aplicaciones relacionadas con inteligencia artificial.

Otro de los dispositivos afectados sería el Mac Studio. Tras el lanzamiento en marzo de 2025 de modelos con chips M4 Max y M3 Ultra, la compañía tenía previsto actualizar esta línea a mediados de este año.

No obstante, la alta demanda de estos equipos de sobremesa, especialmente para tareas vinculadas a la inteligencia artificial, ha generado problemas de disponibilidad. En este contexto, Gurman ha indicado que el lanzamiento del nuevo Mac Studio podría retrasarse hasta octubre.

*Con información de Europa Press.