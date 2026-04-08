Apple lanzaría su primer iPhone plegable en 2026: todo lo que se sabe hasta ahora sobre su nueva generación de dispositivos

Los avances tecnológicos son cada vez más evidentes y este 2026 no será la excepción. Se esperan importantes lanzamientos de dispositivos que no solo cumplan con las expectativas de los usuarios, sino que también se alineen con las tendencias del momento.

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Cada año, Apple capta la atención global con sus eventos de lanzamiento: presentaciones cuidadosamente diseñadas en las que revela sus nuevos productos y avances. Durante meses, los rumores, filtraciones y especulaciones alimentan la conversación. Cuando finalmente llega el día, la compañía no solo presenta equipos, sino que construye una experiencia capaz de conectar con su audiencia.

Lo que se sabe del iPhone plegable de Apple y su posible lanzamiento

En este contexto, se ha conocido que Apple continúa con sus planes de lanzar su primer iPhone plegable en septiembre, junto a los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max, según el periodista especializado de Bloomberg, Mark Gurman.

Apple estaría preparando su lanzamiento para septiembre junto a los iPhone 18 Pro y Pro Max. Foto: Getty Images

El analista ha desmentido informaciones previas de Nikkei Asia, que sugerían posibles retrasos debido a problemas en las pruebas de ingeniería y en la producción. No obstante, ha advertido que la complejidad de la nueva pantalla y sus materiales podría limitar el suministro durante las primeras semanas.

Aun así, Apple estaría diseñando una estrategia para lanzar el modelo plegable junto al iPhone 18 y sus variantes. Aunque fuentes cercanas a la compañía apuntan a septiembre como fecha de presentación, Gurman aclara que esta aún no es definitiva, ya que, a seis meses del posible anuncio, la producción no se ha intensificado.

Se esperan lanzamientos importantes que respondan a las exigencias de los usuarios y a las tendencias del mercado. Foto: Getty Images

Además, el periodista ya había adelantado en marzo que el iPhone plegable formaría parte de una nueva línea de dispositivos de gama alta “Ultra”, cuyo lanzamiento está previsto para el otoño. Esta incluiría también un MacBook Pro con pantalla OLED táctil y una nueva generación de AirPods equipados con cámaras.

*Con información de Europa Press.