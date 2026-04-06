iOS 26.5 ya está disponible en beta: estas son las principales novedades del sistema operativo de Apple

A lo largo de las últimas décadas, Apple se ha consolidado como una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo, no solo por el diseño de sus dispositivos, sino también por el desarrollo de sistemas operativos que han redefinido la experiencia del usuario.

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Uno de los pilares de este éxito ha sido su capacidad para crear sistemas operativos diferenciados según cada dispositivo. Entre los más destacados se encuentra iOS, diseñado específicamente para el iPhone.

Con el objetivo de seguir avanzando hacia un ecosistema tecnológico más completo, la compañía ha lanzado la primera beta pública de iOS 26.5. Esta versión introduce cambios en Apple Maps, avances en el cifrado de los mensajes RCS —aún en fase beta— y la compatibilidad de ‘Live Activities’ con accesorios de terceros. Sin embargo, no incorpora funciones de inteligencia artificial basadas en Gemini.

La beta pública llega después de su lanzamiento para desarrolladores el pasado 30 de marzo y de una actualización posterior el 3 de abril, enfocada en corregir errores y reforzar la seguridad del sistema.

Apple ha puesto a disposición de los usuarios la primera beta pública de iOS 26.5 Foto: Getty Images

De acuerdo con el portal especializado 9to5Mac, esta versión abierta al público no incluye herramientas de IA impulsadas por Gemini. No obstante, sí presenta novedades relevantes, especialmente en Apple Maps.

En concreto, Apple ha incorporado una nueva función denominada ‘Lugares sugeridos’, que permite a los usuarios recibir recomendaciones basadas en tendencias cercanas, búsquedas recientes y otros factores contextuales, según explicó la compañía en un comunicado.

Esta iniciativa ya había sido anticipada a finales de marzo, en el marco de la futura integración de anuncios en los resultados de búsqueda de Apple Maps, prevista para implementarse durante el verano en Estados Unidos y Canadá como parte de la plataforma Apple Business.

Apple lanza la beta pública de iOS 26.5 con mejoras en Maps y cifrado RCS. Foto: Getty Images

Por otra parte, la compañía continúa probando el cifrado de extremo a extremo en los mensajes de los Servicios de Comunicación Enriquecida (RCS), reforzando así la privacidad de las conversaciones.

Además, 9to5Mac ha identificado en el código de la beta una referencia a un nuevo marco de trabajo denominado ‘AccessoryLiveActivities’, que permitirá a los accesorios de terceros recibir y mostrar notificaciones de ‘Live Activities’ desde un iPhone. No obstante, esta funcionalidad estará limitada, por ahora, a los usuarios de la Unión Europea.

*Con información de Europa Press