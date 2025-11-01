Uno de los sueños de los amantes de la tecnología es trabajar en Apple, una de las empresas más reconocidas en esta materia a nivel mundial y un referente global en diseño e ingeniería.

Artistas, estrategas y amantes del minimalismo aplicado a dispositivos tecnológicos buscan cada año la manera de entrar a la nómina de la empresa fundada por Steve Jobs en 1976.

La empresa ofrece un entorno donde los empleados aprenden de expertos de primer nivel y participan en proyectos que impactan a millones de usuarios, también suele ofrecer salarios competitivos, planes de salud, descuentos en productos y oportunidades de crecimiento interno.

Tienda de Apple | Foto: Getty Images

En ese contexto, una de las cabezas visibles de la marca y quien actualmente ocupa el puesto de CEO de la compañía, Tim Cook, explicó hace algunos años cuáles serían esas cualidades esenciales que deben tener las personas que quieran trabajar en Apple.

El anuncio lo hizo en el marco de una ceremonia universitaria que tuvo lugar en Italia, donde recibió el Doctorado Honoris Causa, un título honorario, en Innovación y Gestión Internacional en el que se le reconoce por liderar la innovación tecnológica y la gestión internacional desde Apple.

Según el líder de la marca de la manzana mordida, una de las características fundamentales de una persona que quiera trabajar en su empresa es la de tener una actitud diferente.

El CEO de Apple, Tim Cook, inauguró la conferencia anual de desarrolladores WWDC23 con el anuncio de los nuevos auriculares de realidad mixta Apple Vision Pro. | Foto: Getty Images

Cook inició su discurso resaltando que en Apple abunda un equipo de personas profundamente comprometidas con la idea de mejorar el mundo que les rodea.

Según explicó, esa convicción no se limita a ser una simple frase motivadora, sino que constituye una auténtica fuerza que guía e inspira su labor cotidiana.

En segundo lugar, Apple no busca imitadores ni personas con pensamientos limitados. Aspira a contar con individuos capaces de pensar de manera original.

Su propósito es afrontar los desafíos desde perspectivas poco convencionales, encontrando soluciones nuevas en lugar de reproducir fórmulas ya conocidas. “Queremos gente que pueda ver el problema desde otra perspectiva”, dijo Cook.

Como tercer consejo, el CEO de Apple asegura que colaborar es una base fundamental para hacer cosas grandes; el secreto, según él, está en compartir ideas, discutirlas y potenciarlas en un grupo específico, sin encerrarse en un rincón en solitario con una idea grandiosa.

“Dos personas fuertes trabajando juntas pueden hacer algo increíble”, dijo.

Logo de Apple en el edificio de la tienda de Apple en la Puerta del Sol, en Madrid (España). Eduardo Parra / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 13/11/2019 | Foto: Europa Press

Tener la curiosidad en su máximo esplendor es otra de las recomendaciones de Cook para trabajar en la compañía. El líder de la marca aprecia profundamente la auténtica curiosidad, ese deseo constante de aprender y de indagar más allá de lo evidente