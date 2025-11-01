Suscribirse

Tim Cook da 5 consejos clave para todos los jóvenes que quieran trabajar en Apple

La empresa ofrece un entorno donde los empleados aprenden de expertos de primer nivel.

Redacción Tecnología
1 de noviembre de 2025, 1:30 p. m.
Tim Cook anunció el día en que Apple revelará el iPhone SE, el nuevo integrante de la familia.
Tim Cook, CEO de Apple.

Uno de los sueños de los amantes de la tecnología es trabajar en Apple, una de las empresas más reconocidas en esta materia a nivel mundial y un referente global en diseño e ingeniería.

Artistas, estrategas y amantes del minimalismo aplicado a dispositivos tecnológicos buscan cada año la manera de entrar a la nómina de la empresa fundada por Steve Jobs en 1976.

La empresa ofrece un entorno donde los empleados aprenden de expertos de primer nivel y participan en proyectos que impactan a millones de usuarios, también suele ofrecer salarios competitivos, planes de salud, descuentos en productos y oportunidades de crecimiento interno.

Apple
Tienda de Apple | Foto: Getty Images

En ese contexto, una de las cabezas visibles de la marca y quien actualmente ocupa el puesto de CEO de la compañía, Tim Cook, explicó hace algunos años cuáles serían esas cualidades esenciales que deben tener las personas que quieran trabajar en Apple.

El anuncio lo hizo en el marco de una ceremonia universitaria que tuvo lugar en Italia, donde recibió el Doctorado Honoris Causa, un título honorario, en Innovación y Gestión Internacional en el que se le reconoce por liderar la innovación tecnológica y la gestión internacional desde Apple.

Según el líder de la marca de la manzana mordida, una de las características fundamentales de una persona que quiera trabajar en su empresa es la de tener una actitud diferente.

El CEO de Apple, Tim Cook, inauguró la conferencia anual de desarrolladores WWDC23 con el anuncio de los nuevos auriculares de realidad mixta Apple Vision Pro.
El CEO de Apple, Tim Cook, inauguró la conferencia anual de desarrolladores WWDC23 con el anuncio de los nuevos auriculares de realidad mixta Apple Vision Pro.

Cook inició su discurso resaltando que en Apple abunda un equipo de personas profundamente comprometidas con la idea de mejorar el mundo que les rodea.

Según explicó, esa convicción no se limita a ser una simple frase motivadora, sino que constituye una auténtica fuerza que guía e inspira su labor cotidiana.

En segundo lugar, Apple no busca imitadores ni personas con pensamientos limitados. Aspira a contar con individuos capaces de pensar de manera original.

Contexto: El libro secreto de Steve Jobs, pocos sabían que lo releía cada año y fue clave en las creaciones de Apple

Su propósito es afrontar los desafíos desde perspectivas poco convencionales, encontrando soluciones nuevas en lugar de reproducir fórmulas ya conocidas. “Queremos gente que pueda ver el problema desde otra perspectiva”, dijo Cook.

Como tercer consejo, el CEO de Apple asegura que colaborar es una base fundamental para hacer cosas grandes; el secreto, según él, está en compartir ideas, discutirlas y potenciarlas en un grupo específico, sin encerrarse en un rincón en solitario con una idea grandiosa.

“Dos personas fuertes trabajando juntas pueden hacer algo increíble”, dijo.

Logo de Apple en el edificio de la tienda de Apple en la Puerta del Sol, en Madrid (España), a 13 de noviembre de 2019.
Logo de Apple en el edificio de la tienda de Apple en la Puerta del Sol, en Madrid (España).

Tener la curiosidad en su máximo esplendor es otra de las recomendaciones de Cook para trabajar en la compañía. El líder de la marca aprecia profundamente la auténtica curiosidad, ese deseo constante de aprender y de indagar más allá de lo evidente

Finalmente, Cook señala que una gran pasión por algo resulta insuficiente si no se cuenta con las competencias técnicas necesarias para materializarla.

Tim CookApple

Noticias Destacadas

