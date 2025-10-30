Reconocida empresa logró importante récord económico por medio de sus productos

Nvidia se ha convertido en la primera empresa de 5 billones de dólares, apenas tres meses después de que el fabricante de chips de Silicon Valley fuera el primero en superar la barrera de los 4 billones de dólares.

Alcanzar este nuevo hito pone aún más de relieve la revolución que está desatando la fiebre de la inteligencia artificial, considerada por muchos como el mayor cambio tectónico en la tecnología desde que el cofundador de Apple, Steve Jobs, presentó el primer iPhone hace 18 años. Apple aprovechó el éxito del iPhone para convertirse en la primera empresa cotizada en bolsa en alcanzar una valoración de 1 billón, 2 billones y, finalmente, 3 billones de dólares.

Sin embargo, existe preocupación por una posible burbuja de inteligencia artificial (IA) y, a principios de este mes, funcionarios del Banco de Inglaterra advirtieron del creciente riesgo de que estallen las cotizaciones de las acciones tecnológicas, infladas por el auge de la IA. El director del Fondo Monetario Internacional ha expresado una preocupación similar.

La voraz demanda de chips de Nvidia es la principal razón por la que el precio de las acciones de la compañía ha aumentado tan rápidamente desde principios de 2023. El miércoles, las acciones alcanzaron los 207,86 dólares en las primeras horas de la mañana, con 24.300 millones de acciones en circulación, lo que sitúa su capitalización de mercado en 5,05 billones de dólares.

Nvidia se posicionó rápidamente como líder en la adaptación de sus chipsets, conocidos como unidades de procesamiento gráfico (GPU), desde su uso en videojuegos hasta el entrenamiento de potentes sistemas de IA, como la tecnología detrás de ChatGPT y los generadores de imágenes. La demanda se disparó a medida que más personas comenzaron a usar chatbots de IA. Las empresas tecnológicas se apresuraron a conseguir más chips para construirlos y operarlos.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha restado importancia a las preocupaciones sobre el estallido de una burbuja, afirmando que los chatbots de IA generativa que eran simplemente “interesantes” cuando se popularizaron hace unos años ahora se están volviendo tan útiles que serán rentables.

Huang se dirigirá esta semana a Corea del Sur, coincidiendo con la cumbre anual de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la que se reúnen líderes de las principales economías de la Cuenca del Pacífico, incluidos Estados Unidos, China y Japón. Esta cumbre ha defendido durante mucho tiempo el libre comercio, pero ahora se enfrenta a los amplios aranceles estadounidenses sobre tecnología y otros productos.

Se prevé que la reunión multilateral en Gyeongju se vea eclipsada por un evento paralelo —una reunión cara a cara el jueves entre Trump y el líder chino Xi Jinping— , ya ​​que la intensificación de su guerra comercial deja a los anfitriones surcoreanos en una difícil situación de equilibrio.

El martes, Huang anunció pedidos de chips por valor de 500.000 millones de dólares. La compañía también anunció una alianza con Uber para el desarrollo de taxis autónomos y una inversión de 1.000 millones de dólares en Nokia, con la intención de colaborar en el desarrollo de la tecnología 6G.