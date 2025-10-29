Suscribirse

SIC anuncia millonaria sanción a Movistar tras indebido tratamiento de datos personales

Esta es la suma que deberán asumir.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 1:06 p. m.
Movistar
Movistar en líos: SIC abrió investigación por tratamiento indebido de datos personales.

En la mañana de este 29 de octubre, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció una sanción contra la empresa Colombia Telecomunicaciones S. A., más conocida como Movistar, por un indebido tratamiento de datos personales con fines de prospección comercial. La sanción asciende a unos 670 millones de pesos.

Fue la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales la que investigó y sancionó a Colombia Telecomunicaciones por contactar de manera reiterada y con fines comerciales a los usuarios de otra empresa de telecomunicaciones, a través de canales como los mensajes de texto, los mensajes de WhatsApp y las llamadas telefónicas, sin contar con la autorización previa, expresa e informada de dichos titulares.

Movistar es uno de los operadores móviles principales de Colombia.
Movistar es uno de los operadores móviles principales de Colombia.

“Una vez estudiado el recurso de apelación, la Delegatura para la Protección de Datos Personales confirmó la decisión sancionatoria”. Según la Delegatura, las “actividades de prospección comercial mediante el envío de mensajes de texto, el uso de aplicaciones o la realización de llamadas telefónicas, sin contar con la autorización previa, expresa e informada de los titulares, vulneran el derecho fundamental al habeas data protegido por la Constitución y por las leyes”, indicó.

Contexto: La intención del Gobierno Petro de vender la operación de Ecopetrol en EE. UU., de fracking, encendió las alarmas. La manzana de la discordia

A su vez, el despacho precisó que estas actividades no pueden ser consideradas una conducta menor. La Delegatura indicó que el derecho a la protección de datos personales funciona como una “garantía de los derechos fundamentales a la intimidad y a la tranquilidad, ligados al valor del respeto por la vida privada, tanto de las personas inicialmente referenciadas en la denuncia, como de otras personas en situaciones similares”.

Cifrado con un icono de candado en la interfaz virtual.
La sanción fue por cuenta del tratamiento de datos personales.

“La falta de respeto que suponen las comunicaciones no deseadas, a veces en horas inapropiadas o en momentos inoportunos, molestas e invasivas del espacio privado, no está cobijada por un ejercicio legítimo de las libertades de los agentes económicos”, precisó la SIC en su comunicado.

Contexto: Ciberataques en Colombia aumentan 23%: ya es el cuarto país más afectado de Latinoamérica

Finalmente, la entidad rechazó la continuidad de esta práctica, recordando que contactar directamente a los titulares de datos personales con fines publicitarios o de prospección comercial, sin su consentimiento expreso, no es legítimo.

Creativo Getty
Esta es la sanción que deberá asumir la empresa.

También recordó que cualquier actividad de tratamiento de datos debe ajustarse de forma estricta a los mandatos de la Ley 1581 de 2012 y de la Ley 2300 de 2023 (Ley Dejen de fregar).

