Amazon acelera en la carrera por la IA con un chip diseñado para competir con Nvidia

Amazon Web Services (AWS) anunció el lanzamiento de su chip de inteligencia artificial Trainium3, un paso decisivo para disputar el liderazgo de Nvidia en el mercado de potencia computacional para IA.

La compañía busca posicionarse en un terreno donde la firma dirigida por Jensen Huang mantiene entre el 80% y el 90% de la participación para productos destinados al entrenamiento de modelos avanzados, como los que impulsan sistemas tipo ChatGPT.

El anuncio llega días después de que Google agitara el sector al conocerse que Meta adoptará sus chips para los centros de datos, un movimiento que se suma al lanzamiento reciente de su propio modelo de IA entrenado exclusivamente con hardware interno.

Eficiencia energética y costos, el eje de la propuesta de AWS

AWS pondrá su nueva tecnología a disposición de sus clientes de computación en la nube, destacando que Trainium3 ofrece más de cuatro veces el rendimiento computacional de su versión anterior y utiliza un 40% menos de energía.

La compañía sostiene que el chip llega con un costo inferior al de sus principales rivales y que puede “reducir el costo de entrenar y operar modelos de IA hasta en un 50%, en comparación con sistemas que utilizan unidades de procesamiento gráfico equivalentes, o GPUs, principalmente de Nvidia”.

La compañía aseguró que Trainium3 permitirá abaratar hasta la mitad del costo de entrenar y operar modelos de IA. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El consumo energético se ha convertido en uno de los mayores retos de la revolución de la IA, en un contexto donde las grandes tecnológicas ajustan o posponen sus compromisos de carbono neutro para sostener su capacidad de innovación.

La competencia se intensifica mientras AWS ya piensa en Trainium4

El anuncio del Trainium3 coincide con la decisión de varias compañías de desarrollar sus propios chips, una tendencia creciente entre los proveedores de servicios en la nube en busca de independencia tecnológica y control de costos.

AWS confirmó que ya desarrolla Trainium4, proyectado para triplicar el rendimiento de su versión actual. | Foto: AP

En esa misma línea, AWS reveló que ya trabaja en Trainium4, que “se espera ofrezca al menos tres veces el rendimiento de Trainium3”.

Nvidia, por su parte, envió un mensaje de confianza en medio de la creciente competencia. La semana pasada, la empresa afirmó en X que está “encantada” con la competencia y aseguró que “está una generación por delante de la industria”.