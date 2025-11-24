La iniciativa prevé que las agencias federales de Estados Unidos obtengan acceso a servicios avanzados de IA.

Amazon anunció el lunes, 24 de noviembre, una inversión de hasta 50.000 millones de dólares para expandir la infraestructura de inteligencia artificial (IA) y supercomputación del gobierno de Estados Unidos, con lo que se posiciona como un actor clave en ese mercado.

La iniciativa prevé que las agencias federales obtengan acceso a servicios avanzados de IA como herramientas de aprendizaje automático y chips IA para desarrollar software de última generación para misiones que van desde la ciberseguridad a la investigación científica, indicó en un comunicado.

La inversión añadirá capacidad informática a los servidores seguros en la nube que provee Amazon Web Services (AWS) al sector público. El proyecto comenzará a construirse en 2026, dijo la empresa.

Amazon detalló que la infraestructura será desarrollada en todo el país.

AWS compite con Microsoft y Google por los megacontratos de computación en la nube del gobierno estadounidense. Los gigantes tecnológicos esperan que esta relación crezca aún más con la transición hacia la IA.

La tecnología IA requiere centros de datos muy potentes que consumen mucha energía y son costosos. Las gigantes del sector van contrarreloj para construir la infraestructura necesaria.

AWS actualmente trabaja con miles de agencias gubernamentales y ha construido infraestructura especializada en la nube para el gobierno desde 2011, cuando se convirtió en el primer proveedor en crear sistemas específicos con los requerimientos de seguridad del gobierno.

Este millonario anuncio ocurre cuando el gobierno estadounidense acelera sus esfuerzos para mantener su ventaja tecnológica en la tecnología IA en medio de la creciente competencia con China.

Amazon anuncia cambios clave en sus envíos antes del Black Friday: así impactará a millones de usuarios

Este mes de noviembre se presentan los descuentos más llamativos en Estados Unidos, gracias al Black Friday (viernes negro), que reduce los precios de la mayoría de las compras, para que las personas puedan adelantar sus regalos navideños.

Antes del esperado día, que tiene lugar el 28 de noviembre, varias compañías abren descuentos especiales y fechas con otras ofertas para que los estadounidenses no se queden sin eso que siempre han deseado comprar.

Al mismo tiempo, se anuncian cambios en envíos o distribución de los artículos para facilitar la visa de los estadounidenses. Así las cosas, la gigante de ventas en línea, Amazon, amplió sus entregas de pedidos con drones a varias regiones del país norteamericano.

Las tres ciudades nuevas que disfrutarán de este beneficio son: San Antonio y Waco, ambas en el estado de Texas; y Pontiac en Michigan.

“Nuestros drones entregan los paquetes generalmente en 60 minutos”, aseguró Steve Kelly, el portavoz de Amazon, en entrevista con el canal de televisión nacional KCEN-TV.

“Entregan artículos pequeños, de aproximadamente 2,3 kg. Las entregas comenzarán lentamente y se irán acelerando, pero los clientes pueden esperar una entrega rápida de estos artículos”, agregó.