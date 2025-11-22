Así funcionarán los chats grupales en ChatGPT; estos son los detalles

OpenAI lanzó oficialmente la nueva función de chats grupales en la aplicación de su asistente de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, que ya se han comenzado a desplegar a nivel global para permitir a amigos, familias y compañeros de trabajo colaborar entre sí y con ChatGPT en un mismo espacio.

Una semana después de comenzar a probar esta opción con un grupo reducido de usuarios, la compañía dirigida por Sam Altman ha dado el paso de ofrecer esta nueva experiencia compartida con su asistente de forma gratuita para todos los usuarios, tanto en dispositivos móviles como en la web.

Así lo manifestó OpenAI en un comunicado, donde ha detallado cómo con las conversaciones grupales en ChatGPT, los participantes incluidos en un mismo grupo ya pueden llevar a cabo acciones como coordinar y organizar viajes, co-redactar documentos, debatir con ayuda de la IA o investigar de manera conjunta.

Mientras, ChatGPT ayudará a los participantes buscando información, resumiendo archivos y comparando opciones, respondiendo a las peticiones de cualquier miembro del grupo, que podrá estar compuesto de hasta 20 participantes, siempre que hayan aceptado la invitación.

Asimismo, tal y como ya explicó la compañía tras comenzar las pruebas de esta función, los chats grupales mantienen privada la información de cada participante. Es decir, la configuración personal y la memoria de sus conversaciones con ChatGPT siempre permanecen privadas.

Para comenzar una conversación grupal, basta con tocar el icono de personas situado en la esquina superior derecha del chat y, tras ello, agregar a los usuarios deseados para conformar el grupo. Una vez las personas en cuestión acepten la invitación, podrán comenzar a participar en la experiencia compartida.

Open AI presentó la nueva herramienta. | Foto: Getty Images

Con todo ello, OpenAI ha especificado que los chats grupales se están desplegando para usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Go y gratuito, en todos los países donde el asistente está disponible. No obstante, para disponer de esta opción, será necesario actualizar a la última versión de la aplicación en iOS o Android, en el caso de la ‘app’ móvil.

OpenAI lanza GPT-5.1

Recientemente, OpenAI lanzó su nuevo modelo actualizado GPT-5.1, que llega con dos nuevos modelos GPT-5.1 Instant y GPT-5.1 Thinking, diseñados con mejoras en sus capacidades de razonamiento, de seguimiento de instrucciones, así como en su habilidad para ofrecer respuestas más claras, además de incluir más estilos de conversación personalizados, como Profesional o Sincero.

Esta nueva actualización de la serie GPT-5 se ha diseñado para hacer que el asistente ChatGPT sea “más inteligente y más interesante para conversar”, al tiempo que ofrece más opciones de personalización que se ajustan al estilo de conversación de cada persona.

Así lo compartió la compañía en un comunicado en su blog, donde ha matizado que el nuevo GPT-5.1 mejora “significativamente” tanto la inteligencia como el estilo de comunicación, de la mano de sus dos modelos GPT-5.1 Instant y GPT-5.1 Thinking.

Concretamente, el nuevo modelo GPT-5.1 Instant es más inteligente que su predecesor y dispone de avances para seguir mejor las instrucciones de los usuarios a la hora de ejecutar tareas. Por su parte, el modelo GPT-5.1 Thinking, el modelo de razonamiento más avanzado de OpenAI, ahora es más fácil de entender, ya que ofrece respuestas más claras, además de adaptar el tiempo de procesamiento con mayor precisión, es más rápido en tareas sencillas y “más persistente en tareas complejas”.

Siguiendo esta línea, el modelo también ofrece el modo GPT-5.1 Auto, que analiza cada consulta de los usuarios y escoge el modelo más adecuado para llevarla a cabo, ya sea Instant o Thinking. De este modo, en la mayoría de los casos, los usuarios no tendrán que escoger entre los distintos modelos, sino que se utilizará uno u otro automáticamente para ofrecer los resultados más óptimos.