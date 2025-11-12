El tema de que la posibilidad de que la inteligencia artificial cambie el rumbo de la humanidad cambia vuelve a ser señalado, esta vez, pero, esta vez quien reavivó el tema fue Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y figura clave detrás de ChatGPT, al reconocer que incluso su propio cargo podría terminar en manos de una IA.

Durante una conversación en el pódcast Conversations with Tyler, Altman habló abiertamente sobre el avance acelerado de la IA y sus efectos en el empleo.

Según señaló, el momento en que una inteligencia artificial asuma la dirección de un área clave en OpenAI podría estar más cerca de lo que muchos imaginan: “Solo faltan unos pocos años de una cifra para que esto se consiga, y una IA dirija un departamento importante dentro de OpenAI”, afirmó.

Un futuro donde el trabajo podría volverse opcional

Esta afirmación de Altman se suman a otra hipótesis más amplia que atraviesa distintos sectores profesionales:

¿Qué pasará cuando las máquinas sean capaces de tomar decisiones estratégicas mejor que las personas? Para Altman, esa posibilidad no está tan lejana y obligará a la sociedad a repensar su papel frente a las nuevas tecnologías.

Durante una charla con Conversations with Tyler, el CEO de OpenAI anticipó que la IA pronto ocupará puestos estratégicos. | Foto: @CowenConvos

Pero, por otra parte, no todos observan este escenario con la misma mirada; para Elon Musk, fundador de xAI y CEO de SpaceX y Tesla, advirtió recientemente que podría llegar el día en que los seres humanos no necesiten trabajar para sobrevivir.

En el foro de innovación VivaTech 2024, el magnate señaló que:

“Probablemente, ninguno de nosotros tenga un empleo. Pero igual podremos comer”.

Nuevos modelos para una era automatizada

Según Musk, la automatización total transformará la economía global. En un “escenario benigno”, explicó, las máquinas se encargarían de todo el proceso productivo, liberando a las personas de las tareas laborales tradicionales.

Elon Musk planteó un futuro donde las personas no necesitarán trabajar para sobrevivir gracias a la automatización total. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y YouTube @10downingstreet

Ante esa perspectiva, propuso crear un ingreso universal elevado que permita a cada individuo vivir sin depender de un trabajo convencional.