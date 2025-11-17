Suscribirse

El esperado cambio de OpenAI que incluye mejoras de “personalidad” en las conversaciones

Según la empresa, se trata de una mejora “considerable”, tanto en su capacidad cognitiva como en la naturalidad de su expresión.

Redacción Tecnología
17 de noviembre de 2025, 12:12 p. m.
El plan de OpenAI de lanzar su red social agita su competencia con Musk.
| Foto: Getty Images

OpenAI presentó su modelo renovado GPT-5.1, una versión que incorpora dos variantes: GPT-5.1 Instant y GPT-5.1 Thinking, desarrolladas con avances notables en razonamiento, comprensión de instrucciones y precisión en las respuestas.

Además, esta actualización amplía las posibilidades de interacción al incluir nuevos estilos de conversación personalizados, como Profesional o Sincero.

La reciente evolución de la serie GPT-5 fue creada con el propósito de hacer que ChatGPT resulte “más inteligente y más atractivo para dialogar”, al mismo tiempo que brinda mayores opciones de configuración que se adaptan al tono y preferencia comunicativa de cada usuario.

Los usuarios pueden elegir si desean que ChatGPT recuerde sus conversaciones.
| Foto: Anadolu via Getty Images

El anuncio de GPT-5.1 llega pocas semanas después del lanzamiento por parte de OpenAI de su navegador web con inteligencia artificial, ChatGPT Atlas.

Este navegador cuenta con un “modo agente” que actualmente solo está disponible para los usuarios de ChatGPT Plus y Pro, y funciona de forma muy similar a la herramienta Operator de la compañía para realizar acciones en el navegador en nombre de los usuarios.

Según explicó la empresa en un comunicado publicado en su blog oficial, el GPT-5.1 representa una mejora “considerable” tanto en su capacidad cognitiva como en la naturalidad de su expresión, gracias a la integración de los dos modelos mencionados: GPT-5.1 Instant y GPT-5.1 Thinking.

Una nueva forma más tecnológica facilitará las compras a través de ChatGPT, mejorando la experiencia de compra
| Foto: Getty Images

El nuevo modelo GPT-5.1 Instant es más inteligente que su predecesor y dispone de avances para seguir mejor las instrucciones de los usuarios a la hora de ejecutar tareas.

Por otro lado, el modelo GPT-5.1 Thinking, ahora es más fácil de entender ya que ofrece respuestas más claras, además de adaptar el tiempo de procesamiento con mayor precisión, es más rápido en tareas sencillas y “más persistente en tareas complejas”.

Siguiendo esta línea, el modelo también ofrece el modo GPT-5.1 Auto, que analiza cada consulta de los usuarios y escoge el modelo más adecuado para llevarla a cabo, ya sea Instant o Thinking.

Contexto: Altman, creador de ChatGPT, prevé su final junto a una nueva era para la humanidad: “Una IA posiblemente me quitará el puesto de CEO”

Gracias a este nuevo modo de uso, la mayoría de los casos, los usuarios no tendrán que escoger entre los distintos modelos, sino que se utilizará uno u otro automáticamente para ofrecer los resultados más óptimos.

Por otra parte, la compañía también ha ampliado los ajustes prestablecidos de personalidad para el tono conversacional que utilizan los modelos.

“La inteligencia artificial no cuenta con juicio clínico, no puede hacer diagnósticos ni intervenir de manera ética ante situaciones de riesgo”: Juan Carlos Granja, psicólogo clínico y educativo.
| Foto: adobe stock

Ahora ChatGPT permitirá escoger entre las nuevas personalidades Profesional, Sincero y Original, además del modo Predeterminado, Amistoso y Eficiente.

Microsoft, socio estratégico de OpenAI en IA, también ha estado analizando cada vez más los modelos de la competencia de Anthropic después de que GPT-5 no lograra superar las expectativas, según The Verge.

