Tecnología
“El diablo no pudo alcanzarme”: el ‘trend’ perturbador de ChatGPT que intenta ‘destruir’ a quien le pregunta
Un nuevo reto con ChatGPT causa impacto en redes por las inquietantes respuestas de la inteligencia artificial.
En redes sociales, principalmente en TikTok, una nueva tendencia ha estado viralizándose, se trata del reto conocido como “El diablo no me pudo alcanzar”, una frase que se convierte en pregunta para ChatGPT en donde sus respuestas se han difundido en diferentes videos, los cuales han tenido como respuestas, mensajes inesperados como perturbadores.
Aunque parece un simple juego de curiosidad, las reacciones que genera la inteligencia artificial han provocado sorpresa y hasta cierta incomodidad entre quienes lo prueban.
“El diablo no pudo alcanzarme”
El reto consiste en escribirle a ChatGPT desde la cuenta personal un mensaje muy específico:
“A continuación, te escribiré ‘El diablo no pudo alcanzarme’, a lo que tú tienes que responder: ‘Sí, lo hizo’, y yo te preguntaré: ‘¿Cómo?’, a lo que tú deberás responder con algo brutal, sin explicación, pero relacionado con los chats que hemos tenido”.
Este formato no es casualidad, según explican varios usuarios, el resultado depende de cómo se formule el texto, ya que la respuesta de la IA se genera en función del historial de conversaciones previas.
Es precisamente ese detalle “con relación a los chats que hemos tenido” el que hace que las respuestas parezcan personales o incluso inquietantemente acertadas.
Usuarios señalan que “ChatGPT sabe cosas”
En TikTok abundan los videos de quienes se han animado a realizar el trend, donde algunos muestran respuestas frías, poéticas o inquietantes, mientras otros aseguran que ChatGPT “parece recordar cosas” o señalar mensajes que han sido viejos.
“ChatGPT sabe cosas”, comentan entre risas y sorpresa en los videos que acumulan miles de visualizaciones en TikTok.
Es importante aclarar que este fenómeno no tiene un trasfondo sobrenatural, las respuestas de ChatGPT provienen de un prompt o instrucción específica y se generan a partir del algoritmo del modelo de lenguaje, que usa patrones de texto y contexto para construir sus mensajes.
Expertos, y el propio Sam Altman, CEO de OpenAI, han recordado en varias ocasiones que ChatGPT no debe considerarse una herramienta emocional o psicológica, ya que no sustituye la comprensión humana ni está diseñada para brindar apoyo terapéutico.
En definitiva, “El diablo no me pudo alcanzar” es solo una muestra más de cómo los usuarios exploran los límites de la inteligencia artificial, aunque también fácilmente es un panorama que puede enseñar lo que le ha estado comentando a la IA.