Estudiante de 13 años fue arrestado por escribir insólita pregunta a ChatGPT: “Tiene consecuencias reales”

Un estudiante de 13 años de edad fue detenido por la policía local en la Florida, Estados Unidos, después de que las autoridades recibieron una alerta al identificar un mensaje escrito a ChatGPT haciéndole una pregunta insólita.

La alerta provocó la movilización inmediata de las autoridades que emitieron una orden de aprehensión contra el individuo y fueron respaldadas por las autoridades escolares que autorizaron un operativo dentro del centro educativo para esclarecer los hechos.

Se trata de Ian Franco, un menor de edad que le preguntó a la inteligencia artificial “Cómo matar a mi amigo en medio de clase”, algo que según él, hacía parte de una mala broma que desencadenó en una crisis dentro del campus tras la movilización policial para obtener más información al respecto.

🇺🇸‼️ | En Florida, un estudiante de 13 años fue arrestado tras escribir en ChatGPT: “cómo matar a mi amigo en medio de la clase”, lo que activó un operativo policial en su escuela. El sheriff advirtió que este tipo de “bromas” tienen consecuencias reales. pic.twitter.com/o5GgMQwWWI — UHN Plus (@UHN_Plus) October 1, 2025

El incidente tuvo lugar en la escuela secundaria Southwestern del condado de Volusia, Florida y fue la misma policía del Sheriff del condado de Volusia quien informó del caso que se dio a conocer gracias a la alerta emitida por Gaggle, una plataforma que monitorea las comunicaciones digitales en entornos escolares para identificar posibles conductas de riesgo.

Dicha alerta llegó primero a la oficina de Recursos Escolares del campus lo que provocó una respuesta rápida por parte de los directivos quienes hicieron contacto con las autoridades policiales de la ciudad.

“Solo estaba bromeando” dijo el joven quien fue interrogado poco tiempo después de la consulta por la policía local, asegurando que el mensaje que había escrito a ChatGPT tenía como objetivo “irritar” a un compañero que lo había estado molestando en clase.

No obstante, las autoridades no interpretaron el hecho como una mera travesura juvenil.

El menor de edad fue arrestado por la policía local | Foto: x/@UHN_Plus

En su declaración oficial, el Departamento del Sheriff lo calificó como “otra supuesta broma que terminó generando una situación de emergencia en el centro escolar”, al tiempo que exhortó a los padres a conversar con sus hijos sobre la relevancia de prevenir conductas de este tipo.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff, el suceso, registrado el 27 de septiembre, activó de inmediato los mecanismos de emergencia dentro del recinto escolar.

La dirección del centro, siguiendo las normas establecidas, trabajó en coordinación con la policía para salvaguardar la integridad de los alumnos y del personal docente.

La policía hizo un llamado a los padres de jovenes que tienen las mismas prácticas | Foto: X/@UHN_Plus