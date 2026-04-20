Se cayó ChatGPT: qué se sabe de la falla global de este 20 de abril y cuándo volverá a funcionar

La semana comenzó con fallas en una de las plataformas más relevantes de la era digital: ChatGPT. Este lunes 20 de abril, varios usuarios reportaron problemas para interactuar con el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI.

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De acuerdo con Downdetector, una plataforma que informa en tiempo real sobre fallas en servicios digitales a partir de reportes de los usuarios, la interrupción se registró hacia las 9:00 a. m. y afectó principalmente el sitio web y la aplicación.

Por su parte, la compañía confirmó la situación a través de su portal oficial, donde mantiene un monitoreo en tiempo real del estado de todos sus servicios, incluidos ChatGPT, su API, Codex y otras herramientas de inteligencia artificial. Esta plataforma permite determinar si se trata de una caída generalizada o de un problema asociado a factores locales del usuario.

Algunos usuarios han reportado fallas al interactuar con ChatGPT. Foto: Downdetector

La falla impactó a usuarios en distintos países, quienes experimentaron dificultades para acceder al chatbot o recibir respuestas. En algunos casos, la plataforma no cargaba o mostraba errores al intentar interactuar.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas exactas de la interrupción. Sin embargo, se espera que el servicio se restablezca con normalidad en poco tiempo. Aunque este tipo de fallas puede generar un impacto significativo, suele ser temporal y poco frecuente en relación con el volumen global de uso. Generalmente, estos incidentes están asociados a sobrecargas del sistema, errores internos o procesos de actualización.

Hasta el momento se desconocen las causas de la caída. Foto: 123RF

¿Cómo saber si ChatGPT presenta fallas?

Existen algunos indicios que pueden alertar sobre una posible caída del servicio: