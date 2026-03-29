De ChatGPT a Gemini: la nueva función de Google que permitirá trasladar conversaciones y datos personales en pocos pasos

Google ha actualizado su aplicación de inteligencia artificial (IA), Gemini, para permitir la importación de recuerdos, preferencias e historial de chat desde otras aplicaciones de IA de terceros, con el objetivo de facilitar la transición hacia el uso de su asistente.

Gemini se convierte en un agente inteligente: la nueva función que organiza pedidos, transporte y más desde su celular

La compañía busca dar solución a las dificultades que implica cambiar de un asistente de IA a otro, ya que empezar desde cero con una herramienta que no conoce al usuario “puede resultar intimidante”, al dejar atrás una experiencia personalizada construida a partir de interacciones previas.

En este contexto, Google ha incorporado herramientas específicas que permiten importar de forma sencilla los recuerdos, el contexto y el historial de chat desde otras aplicaciones de IA, como ChatGPT de OpenAI, directamente a Gemini.

Así lo dio a conocer en una publicación en su blog oficial, donde explicó que, una vez completada la importación, Gemini podrá comprender “la misma información clave” que los usuarios habían compartido con otros asistentes.

Así funciona la nueva herramienta de Gemini para importar datos desde otras aplicaciones de IA. Foto: NurPhoto via Getty Images

De esta manera, en lugar de comenzar desde cero, Gemini podrá reconocer de inmediato los intereses del usuario, así como información relevante sobre su entorno personal, lo que permitirá mantener una experiencia personalizada y continua.

Para importar los recuerdos desde otras aplicaciones de IA, los usuarios deben acceder al menú de Configuración y seleccionar la nueva opción de “Importación”. Allí, Gemini proporcionará un ‘prompt’ que deberá copiarse y pegarse en la aplicación utilizada anteriormente, con el fin de generar un resumen de las preferencias.

Posteriormente, bastará con copiar ese resumen y pegarlo en Gemini para que el asistente procese la información y la almacene de forma segura dentro de la aplicación, dejándola lista para su uso en futuras conversaciones.

Usuarios podrán migrar su historial de chat y contexto a Gemini con nuevas herramientas de Google. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En cuanto al historial de chat, los usuarios deberán subir un archivo en formato ZIP que contenga las conversaciones de otros proveedores de IA. Esto permitirá que Gemini acceda a los intercambios previos y pueda utilizarlos como referencia para dar continuidad a las conversaciones.

Finalmente, Google indicó que, al importar los chats, la función de Inteligencia Personal de Gemini también podrá integrar detalles de conversaciones anteriores, junto con información proveniente de servicios como Gmail, Fotos y el historial de búsqueda, siempre que el usuario haya otorgado los permisos correspondientes.

*Con información de Europa Press