Google integra Gemini en Maps con una navegación mejorada para peatones y ciclistas

Google ha anunciado la integración de Gemini, su asistente de inteligencia artificial (IA), a Google Maps, añadiendo funciones de navegación mejorada para peatones y ciclistas.

Con la actualización, los usuarios podrán mantener una conversación con Gemini mientras navegan en el mapa, incluso si van andando o en bicicleta, ya que la función estaba limitada a los trayectos en vehículo.

Los peatones podrán preguntar a Gemini cuestiones del tipo “¿en qué barrio estoy?” o “¿hay restaurantes en mi ruta?”, para que el asistente ofrezca una ruta que se adecúe a sus necesidades. Esta función ayuda a los viandantes a “conocer mejor una ruta o descubrir tesoros ocultos en su zona”, ha explicado la compañía en una nota de prensa.

Por otra parte, los ciclistas pueden utilizar la función de manos libres para preguntarle a Gemini cuánto les queda para llegar a su destino o avisar a un contacto sin tener que apartar la vista de la carretera o sin soltar el manillar.

Estas nuevas funciones de Gemini en Google Maps llegan en el marco de la expansión de la inteligencia artificial en sus servicios y aplicaciones, como ha pasado recientemente con Gmail, Chrome o Google Calendar.

Con los avances tecnológicos, hoy en día compartir opiniones sobre lugares y servicios se ha convertido en una práctica habitual para millones de personas. Sin embargo, no todos desean que su nombre real aparezca asociado a una reseña pública.

Ante esto, una de las aplicaciones más utilizadas por las personas para buscar un sitio, Google Maps, permite a cualquier usuario convertirse en guía local y compartir con el resto de personas su valoración sobre un restaurante, un teatro o un lugar de interés, y ahora puede hacerlo de manera privada sin tener que revelar el nombre real.

Aunque el proceso no es complejo, sí requiere conocer ciertos ajustes de privacidad que pueden pasar desapercibidos para quienes no están familiarizados con las configuraciones de la plataforma.

Por ello, los usuarios que deseen poner en práctica esta función tienen desde este mes la posibilidad de dejar las reseñas con su nombre real o de establecer el nick o apodo que más les guste, para que quien las lea no sepa de quién se trata.

Este cambio se realiza directamente en el perfil de usuario (‘Tu perfil’) dentro de Google Maps, donde, al editarlo, aparece la opción de ‘Usar un nombre personalizado’, que será el que se verá de manera pública en el servicio de navegación, pero también en la búsqueda.

Para reforzar la privacidad, el usuario puede acompañar el apodo de una imagen de su elección, que será la que acompañará a su perfil y que tampoco tiene que mostrar su rostro real.

Aunque leer una reseña de una persona anónima puede ser halagador, como una sorpresa, también abre la puerta a la publicación de reseñas falsas con las que se busca hacer daño. Para evitarlo, Google mantiene la vinculación de las reseñas con la cuenta de usuario, para poder monitorizar la actividad sospechosa.

