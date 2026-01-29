Tecnología

Google integra Gemini en Maps con una navegación mejorada para peatones y ciclistas

El uso del asistente de IA estaba limitado a trayectos de vehículo.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 9:42 p. m.
Google Maps es una aplicación que ofrece información en tiempo real.
Google Maps es una aplicación que ofrece información en tiempo real. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Google ha anunciado la integración de Gemini, su asistente de inteligencia artificial (IA), a Google Maps, añadiendo funciones de navegación mejorada para peatones y ciclistas.

Con la actualización, los usuarios podrán mantener una conversación con Gemini mientras navegan en el mapa, incluso si van andando o en bicicleta, ya que la función estaba limitada a los trayectos en vehículo.

Los peatones podrán preguntar a Gemini cuestiones del tipo “¿en qué barrio estoy?” o “¿hay restaurantes en mi ruta?”, para que el asistente ofrezca una ruta que se adecúe a sus necesidades. Esta función ayuda a los viandantes a “conocer mejor una ruta o descubrir tesoros ocultos en su zona”, ha explicado la compañía en una nota de prensa.

Google Maps: ocho funciones poco conocidas para viajeros

Por otra parte, los ciclistas pueden utilizar la función de manos libres para preguntarle a Gemini cuánto les queda para llegar a su destino o avisar a un contacto sin tener que apartar la vista de la carretera o sin soltar el manillar.

Tecnología

El día que el mar ‘congeló’ el mundo: el hallazgo químico que explica por qué la Tierra se volvió una bola de nieve

Tecnología

El ingenioso y surrealista truco que astutos criminales usan para robar la información de sus cuentas sin que se dé cuenta

Tecnología

¿Por qué YouTube está cerrando canales masivos de videos creados con inteligencia artificial?

Tecnología

¿Hemos encontrado a los extraterrestres? Una inquietante teoría reveló que podrían vivir atrapados bajo océanos subterráneos

Tecnología

La estafa ‘perfecta’ del 2026: así es como la IA crea sitios de eventos falsos que parecen 100 % reales

Tecnología

Elon Musk confirma que tomará medidas contra la difusión de imágenes falsas o manipuladas en X, su red social

Tecnología

Nunca escriba el PIN de su tarjeta de débito o crédito en estos dos lugares porque sus cuentas pueden ser fácilmente despojadas

Tecnología

El truco ‘secreto’ de Google Maps para ver Street View y la ruta al mismo tiempo

Tecnología

¿Se quedó sin conexión en plena vía? Así puede usar Google Maps sin necesidad de internet y llegar a su destino fácilmente

Tecnología

La nueva función de Google Maps que permite dejar reseñas sin revelar su identidad ni comprometer sus datos personales

Estas nuevas funciones de Gemini en Google Maps llegan en el marco de la expansión de la inteligencia artificial en sus servicios y aplicaciones, como ha pasado recientemente con Gmail, Chrome o Google Calendar.

Google también eliminó millones de cuentas falsas de empresas y bloqueó anuncios fraudulentos.
Google Maps. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La función de Google Maps que permite dejar reseñas sin revelar su identidad ni comprometer sus datos personales

Con los avances tecnológicos, hoy en día compartir opiniones sobre lugares y servicios se ha convertido en una práctica habitual para millones de personas. Sin embargo, no todos desean que su nombre real aparezca asociado a una reseña pública.

Ante esto, una de las aplicaciones más utilizadas por las personas para buscar un sitio, Google Maps, permite a cualquier usuario convertirse en guía local y compartir con el resto de personas su valoración sobre un restaurante, un teatro o un lugar de interés, y ahora puede hacerlo de manera privada sin tener que revelar el nombre real.

Guía para aprender a utilizar Google Maps si no se tiene conexión a internet mientras viaja

Aunque el proceso no es complejo, sí requiere conocer ciertos ajustes de privacidad que pueden pasar desapercibidos para quienes no están familiarizados con las configuraciones de la plataforma.

Por ello, los usuarios que deseen poner en práctica esta función tienen desde este mes la posibilidad de dejar las reseñas con su nombre real o de establecer el nick o apodo que más les guste, para que quien las lea no sepa de quién se trata.

Este cambio se realiza directamente en el perfil de usuario (‘Tu perfil’) dentro de Google Maps, donde, al editarlo, aparece la opción de ‘Usar un nombre personalizado’, que será el que se verá de manera pública en el servicio de navegación, pero también en la búsqueda.

Para reforzar la privacidad, el usuario puede acompañar el apodo de una imagen de su elección, que será la que acompañará a su perfil y que tampoco tiene que mostrar su rostro real.

Aunque leer una reseña de una persona anónima puede ser halagador, como una sorpresa, también abre la puerta a la publicación de reseñas falsas con las que se busca hacer daño. Para evitarlo, Google mantiene la vinculación de las reseñas con la cuenta de usuario, para poder monitorizar la actividad sospechosa.

*Con información de Europa Press

Más de Tecnología

La química del agua marina pudo influir más en la temperatura terrestre que los propios continentes.

El día que el mar ‘congeló’ el mundo: el hallazgo químico que explica por qué la Tierra se volvió una bola de nieve

Google Maps es una aplicación que ofrece información en tiempo real.

Google integra Gemini en Maps con una navegación mejorada para peatones y ciclistas

La evolución de estas estrategias hace que incluso personas con experiencia tengan dificultades para reconocer y descifrar ciertos tipos de ataques.

El ingenioso y surrealista truco que astutos criminales usan para robar la información de sus cuentas sin que se dé cuenta

Varios canales especializados en vídeos generados con inteligencia artificial han dejado de estar disponibles.

¿Por qué YouTube está cerrando canales masivos de videos creados con inteligencia artificial?

Una teoría reciente propone que la vida extraterrestre podría existir, pero permanecer atrapada bajo océanos subterráneos.

¿Hemos encontrado a los extraterrestres? Una inquietante teoría reveló que podrían vivir atrapados bajo océanos subterráneos

La expansión de la inteligencia artificial en la vida cotidiana ha abierto nuevas oportunidades para que los delincuentes.

La estafa ‘perfecta’ del 2026: así es como la IA crea sitios de eventos falsos que parecen 100 % reales

La combinación de creatividad y automatización ha dado lugar a un fraude que se propaga con rapidez en la red social.

Elon Musk confirma que tomará medidas contra la difusión de imágenes falsas o manipuladas en X, su red social

En un contexto donde los fraudes bancarios van en aumento, la protección de la información personal es fundamental.

Nunca escriba el PIN de su tarjeta de débito o crédito en estos dos lugares porque sus cuentas pueden ser fácilmente despojadas

Febrero concentrará dos misiones tripuladas clave para la NASA.

La Nasa ya fijó fecha en que despega el vuelo que rotará a los astronautas de la EEI

Datos recogidos durante dos décadas revelan un fenómeno extremo que antes pasaba desapercibido.

Advertencia científica: el océano se volverá negro por semanas y traerá consecuencias fatales

Noticias Destacadas