Suscribirse

Tecnología

Tenga cuidado a quién le abre: esta nueva modalidad de estafa en la “puerta de su casa” puede vaciar cuentas bancarias

Lo que parece un regalo en la puerta, puede esconder un sofisticado método de fraude financiero.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

2 de septiembre de 2025, 2:53 a. m.
Lo que aparenta ser un obsequio inocente se convierte en una peligrosa trampa digital.
La estafa comienza con un detalle inesperado y termina con el robo de dinero. | Foto: Getty Images

Los métodos de estafas no se detienen y cada vez siguen evolucionando intentando timar y engañar a cualquier persona, esta vez una nueva modalidades sacada a la luz por la agencia de ciberseguridad Kaspersky, explicó como a través de los métodos combinados de brushing y quishing los cibercriminales están logrando desocupar cuentas bancarias con una entrega que dejan en la puerta de su casa.

Fusionan dos modalidades de estafa en el fraude del “regalos gratis”

“Recibes una notificación de entrega, o simplemente encuentras un paquete junto a la puerta de tu casa. ¡Pero no has pedido nada!“, señala la agencia mencionada dando inicio a lo que sería este tipo de estafa, dado que los criminales se encargan de dejar un regalo ”gratis", el cual no lo es.

Todo comienza con una técnica brushing, la cual es antigua y Kaspersky explica que se trata de cuando: “recibías un producto que no habías pedido y el vendedor publicaba una reseña entusiasta en tu nombre para mejorar su clasificación de ventas“.

Códigos QR y números falsos acompañan los supuestos regalos para vaciar cuentas bancarias.
Paquetes no solicitados se han convertido en el anzuelo perfecto para acceder a información personal. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Puede parecer inofensivo, pero no termina allí, esta modalidad ha evolucionado y estos regalos ahora vienen acompañados de tarjetas o pegatinas que incluyen un código QR, los cuales prometen que escaneándolos le permitirá ganar premios, confirmar la llegada del pedido o también conocer la identidad de la persona que lo envió.

Una vez escaneado, ya la modalidad de estafa cambia y pasa a ser quishing, el cual es la estafa tipo phishing, pero con códigos QR, es decir, van a intentar a engañarlo para que descargue aplicaciones con virus o lo pueden remitir a chats para continuar con métodos de engaño y así obtener los datos necesarios para acceder a las cuentas bancarias.

Una simple búsqueda en internet puede terminar en robo: crece la estafa de llamadas falsas.
Cuando el paquete no incluye un código QR, la estafa se despliega a través de números falsos que simulan pertenecer a entidades oficiales. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Por otra parte, en caso de no llegar un QR, también puede venir incluido un número telefónico, lo cual será la misma estrategia en la cual se harán pasar por entidades importantes, solicitarán diferentes datos y al final será un engaño para con esos datos actuar directamente en el fondo de sus cuentas.

Contexto: Revise si tiene una de estas dos aplicaciones en su celular y elimínelas: espían sus datos y toman capturas de pantalla

Si le llegan regalos sucede algo “desagradable” y así puede protegerse

Kaspersky señala que este tipo de estafa combinada oculta un misterio desagradable debido a que si está empezando a recibir este tipo de paquetes es porque ya tienen su dirección y más información que hayan comprado o filtrado en bases de datos por lugares clandestinos, a lo cual recomiendan:

El fraude del “regalo gratis” esconde una red de técnicas que buscan vaciar cuentas bancarias.
La entrega de paquetes fraudulentos ya es usada como herramienta para obtener datos sensibles. | Foto: Getty Images
  • Tener siempre activada la función de autenticación en dos pasos
  • Revisar extractos bancarios
  • Tener presente que en cualquier momento puede llegar una llamada de estafa
  • Preguntar a sus familiares y conocidos si han enviado algún detalle o dieron la dirección de su vivienda para que llegara un domicilio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Representante Lina María Garrido pide que senadores de distintas bancadas aclaren su voto en elección de magistrado de la Corte

2. Justicia brasileña toma última decisión con Robinho, quien está preso por violación

3. Una madre viajó a Suiza y nunca volvió: la controversial eutanasia de Maureen Slough

4. Niño fue grabado mientras recorría peligrosos rieles de un parque: las imágenes muestran el angustiante momento de su rescate

5. Tensión entre Trump y Maduro: Estados Unidos realiza ejercicios militares en Puerto Rico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Modalidad de estafaRegalosgratisHogarEstafasCódigo QRLlamadasNúmero de celularCasa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.