Tenga cuidado a quién le abre: esta nueva modalidad de estafa en la “puerta de su casa” puede vaciar cuentas bancarias

Los métodos de estafas no se detienen y cada vez siguen evolucionando intentando timar y engañar a cualquier persona, esta vez una nueva modalidades sacada a la luz por la agencia de ciberseguridad Kaspersky, explicó como a través de los métodos combinados de brushing y quishing los cibercriminales están logrando desocupar cuentas bancarias con una entrega que dejan en la puerta de su casa.

Fusionan dos modalidades de estafa en el fraude del “regalos gratis”

“Recibes una notificación de entrega, o simplemente encuentras un paquete junto a la puerta de tu casa. ¡Pero no has pedido nada!“, señala la agencia mencionada dando inicio a lo que sería este tipo de estafa, dado que los criminales se encargan de dejar un regalo ”gratis", el cual no lo es.

Todo comienza con una técnica brushing, la cual es antigua y Kaspersky explica que se trata de cuando: “recibías un producto que no habías pedido y el vendedor publicaba una reseña entusiasta en tu nombre para mejorar su clasificación de ventas“.

Paquetes no solicitados se han convertido en el anzuelo perfecto para acceder a información personal. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Puede parecer inofensivo, pero no termina allí, esta modalidad ha evolucionado y estos regalos ahora vienen acompañados de tarjetas o pegatinas que incluyen un código QR, los cuales prometen que escaneándolos le permitirá ganar premios, confirmar la llegada del pedido o también conocer la identidad de la persona que lo envió.

Una vez escaneado, ya la modalidad de estafa cambia y pasa a ser quishing, el cual es la estafa tipo phishing, pero con códigos QR, es decir, van a intentar a engañarlo para que descargue aplicaciones con virus o lo pueden remitir a chats para continuar con métodos de engaño y así obtener los datos necesarios para acceder a las cuentas bancarias.

Cuando el paquete no incluye un código QR, la estafa se despliega a través de números falsos que simulan pertenecer a entidades oficiales. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Por otra parte, en caso de no llegar un QR, también puede venir incluido un número telefónico, lo cual será la misma estrategia en la cual se harán pasar por entidades importantes, solicitarán diferentes datos y al final será un engaño para con esos datos actuar directamente en el fondo de sus cuentas.

Si le llegan regalos sucede algo “desagradable” y así puede protegerse

Kaspersky señala que este tipo de estafa combinada oculta un misterio desagradable debido a que si está empezando a recibir este tipo de paquetes es porque ya tienen su dirección y más información que hayan comprado o filtrado en bases de datos por lugares clandestinos, a lo cual recomiendan:

La entrega de paquetes fraudulentos ya es usada como herramienta para obtener datos sensibles. | Foto: Getty Images