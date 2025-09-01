Las aplicaciones malignas continúan siendo uno de los métodos de estafas más utilizados por criminales, debido a que en diferentes ocasiones logran filtrarlas en Play Store, la tienda para descargar aplicaciones seguras de Google, sin embargo, los hackers pueden burlar métodos de seguridad como en el caso de estas dos aplicaciones.

Las dos aplicaciones infectadas que lograron filtrarse en Play Store

Recientemente la agencia de ciberseguridad Kaspersky confirmó que dos aplicaciones han burlado la seguridad de Google, lo peor del caso es que más de 11 millones de personas descargaron estas aplicaciones, confiando su seguridad y privacidad e incluso mucho más pues estas aplicaciones son:

Wuta Camera - Nice Shot Always: una aplicación para la cámara, cuenta con más de 10 millones de descargas.

Max Browser - Privacidad y seguridad: la aplicación era un navegador de internet, más de 1 millón de descargas.

“Los usuarios a menudo descargan aplicaciones modificadas no oficiales para eludir las restricciones en las aplicaciones oficiales o para acceder a funciones gratuitas adicionales. Los ciberdelincuentes explotan este comportamiento y propagan malware con estas aplicaciones, ya que no hay moderación en las plataformas de terceros”, comentó Dmitry Kalinin, experto en ciberseguridad de Kaspersky.

Descubren software espía oculto en dos apps con millones de descargas en Google Play | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Además de haberse filtrado en Play Store el peligro se encuentra en que ambas tienen incluido un programa especial para el espionaje y robo de datos de aquel que tiene el programa instalado en su celular llamado “Necro Trojan”.

“Tras el informe de Kaspersky Lab a Google, el código malicioso se eliminó de Wuta Camera y Max Browser se retiró de la tienda. Sin embargo, los usuarios aún corren el riesgo de encontrarse con Necro en plataformas no oficiales”, resalta Kaspersky.

Por otra parte Max Browser ha sido removida de Play Store, sin embargo, la app continua estando infectada, razón por la cual lo adecuado incluso por expertos es eliminarla inmediatamente del celular.

Formas de prevenir el acceso a aplicaciones infectadas

Parece una idea imposible el poder protegerse de este tipo de aplicaciones y más cuando se descargan de sitios seguros y no de paginas de terceros, sin embargo, los expertos señalan una serie de recomendaciones las cuales permitirían tener un mayor control:

Robo de información y capturas de pantalla: el riesgo detrás de dos aplicaciones móviles | Foto: Getty Images/iStockphoto