La nueva jugada de Google para proteger Android: así avisará sobre aplicaciones que fueron eliminadas de Play Store

La seguridad digital se ha convertido en una de las principales preocupaciones para millones de usuarios de celulares en todo el mundo. Cada vez más personas descargan aplicaciones para trabajar, estudiar, entretenerse o realizar transacciones bancarias, por lo que proteger la información personal se ha vuelto una prioridad.

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Ante este panorama, Google ha fortalecido distintas estrategias para reforzar la seguridad de su tienda de aplicaciones, la reconocida Google Play Store.

La compañía tecnológica ha impulsado múltiples herramientas y sistemas de protección con el objetivo de prevenir fraudes, bloquear aplicaciones maliciosas y reducir el riesgo de robo de datos. Estas medidas buscan ofrecer una experiencia más segura para los usuarios de dispositivos Android.

En ese contexto, Google comenzará a notificar a los usuarios cuando tengan instalada una aplicación que haya sido retirada de la Play Store, de forma similar a las alertas que ya emite cuando detecta que una app puede ser potencialmente peligrosa.

Google lanzará nueva alerta para usuarios de Android sobre apps eliminadas. Foto: Getty Images

Con frecuencia, los usuarios descubren que una aplicación que utilizan a diario desapareció de la tienda de Google, lo que impide volver a descargarla en caso de cambiar de dispositivo o necesitar reinstalarla.

Hasta ahora, este proceso ocurría sin ningún aviso previo sobre el cambio de estado de la aplicación. Sin embargo, según informó el portal especializado Android Authority, Google estaría trabajando en una nueva función para solucionar esta situación.

La seguridad digital se ha convertido en una prioridad para millones de usuarios. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La actualización v51.4.19 de Google Play Store incluye en su código referencias a una notificación que informará a los usuarios cuando una aplicación haya sido eliminada de la plataforma y deje de recibir nuevas actualizaciones.

Actualmente, Google ya alerta a los usuarios de Android cuando detecta aplicaciones con malware o comportamientos sospechosos mediante el servicio Google Play Protect. Se espera que esta nueva herramienta funcione de manera similar, para evitar que la eliminación de una aplicación tome por sorpresa a los usuarios.

*Con información de Europa Press