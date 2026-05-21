Google ‘sacrifica’ el uso de Gemini: es el fin de cómo se utilizaba; usuarios reportan inconformidad

La era de la libertad total para conversar con la inteligencia artificial de Google parece haber llegado a su fin. Lo que comenzó como una herramienta de acceso abierto y sin aparentes restricciones se ha transformado en un servicio con límites estrictos que han tomado por sorpresa a su comunidad de usuarios.

Adiós al copiar y pegar: Gemini ahora crea documentos descargables en segundos con una función que lo cambia todo

Un sistema de control con doble candado

Google ha implementado una nueva forma de medir cuánto usamos su tecnología a través de un esquema de restricciones que funciona en dos niveles.

Por un lado: existe un periodo de espera de cinco horas; si un usuario interactúa demasiado en ese tiempo, el sistema lo bloquea hasta que se cumpla el plazo.

existe un periodo de espera de cinco horas; si un usuario interactúa demasiado en ese tiempo, el sistema lo bloquea hasta que se cumpla el plazo. Por otro lado: hay un tope semanal; si agotan esta reserva de consultas antes de que termine la semana, no se podrá volver a utilizar las funciones avanzadas hasta que el contador se reinicie.

Por qué algunas preguntas “pesan” más que otras

No todos los mensajes que le enviamos a la IA consumen la misma cantidad de energía o recursos. Google ahora mide el gasto computacional, que es básicamente el esfuerzo que debe hacer el servidor para procesar una orden.

Programar o crear imágenes en Gemini agotará el límite más rápido Foto: Anadolu via Getty Images

Actividades sencillas gastan poco, pero las siguientes tareas agotan tu límite con mucha mayor velocidad:

Analizar código de programación: revisar instrucciones complejas para software .

revisar instrucciones complejas para . Procesar documentos extensos: leer y entender archivos con muchas páginas.

leer y entender archivos con muchas páginas. Crear imágenes: generar ilustraciones desde cero mediante inteligencia artificial.

generar ilustraciones desde cero mediante inteligencia artificial. Resúmenes profundos: condensar información muy detallada en textos cortos.

Esto significa que dos personas pueden tener límites muy distintos dependiendo de si solo charlan o si usan la herramienta para trabajos profesionales pesados.

La frustración ha estallado en foros de internet, donde los usuarios aseguran que las nuevas barreras son excesivamente rigurosas. Se han reportado casos en los que una conversación de apenas cinco preguntas y respuestas consume la mitad del cupo permitido, incluso para quienes tienen suscripciones de pago.

La presión económica tras el cambio

Este ‘sacrificio’ no es casualidad, sino una respuesta a la enorme inversión económica que las grandes tecnológicas han realizado en chips e infraestructura.

Google limita Gemini para convertir la IA en un negocio rentable Foto: Getty Images

Tras años de ofrecer servicios gratuitos para atraer al público, ahora las empresas enfrentan la presión de los mercados financieros para que la inteligencia artificial sea un negocio rentable y no solo un gasto millonario.

Google busca así incentivar su plan de suscripción mensual, que ofrece mayores beneficios, pero marca el fin definitivo de la gratuidad ilimitada.