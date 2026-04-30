Adiós al copiar y pegar: Gemini ahora crea documentos descargables en segundos con una función que lo cambia todo

Google ha actualizado su asistente de inteligencia artificial, Gemini, incorporando la capacidad de generar archivos descargables como PDF, Microsoft Word o Excel, además de documentos en Google Docs, Sheets y Slides.

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Hasta ahora, los usuarios que querían guardar la información proporcionada por el chatbot debían copiarla, pegarla y darle formato manualmente en el documento deseado, ya fuera desde la aplicación o la versión web.

Con esta actualización, la compañía busca simplificar el proceso, permitiendo obtener directamente un archivo listo para descargar desde Gemini. Es decir, el asistente puede generar el documento completo como parte de su respuesta.

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Según explicó Google en su blog oficial, basta con una sola indicación para que Gemini cree archivos en múltiples formatos, incluyendo PDF, Word, Excel, así como Docs, Sheets o Slides. También admite opciones compatibles como CSV, LaTeX, texto plano (TXT), formato de texto enriquecido (RTF) y Markdown (MD).

Google actualiza su asistente de IA, Gemini, con una nueva función. Foto: Getty Images

Esta función permite pasar de una simple lluvia de ideas a un documento estructurado sin salir de la aplicación. Por ejemplo, se puede generar una propuesta de presupuesto en Excel (.xlsx) o consolidar información de una colaboración extensa en un único archivo PDF o Word (.docx).

Además, Gemini puede procesar imágenes con texto manuscrito —como notas o esquemas— y utilizarlas para crear documentos digitales con esa información. Una vez generado el archivo, el usuario puede descargarlo o exportarlo directamente a Google Drive.

Compatible con múltiples formatos: PDF, Word, Excel, Google Docs, Sheets, Slides, CSV, LaTeX, TXT, RTF y Markdown Foto: Getty Images

Para utilizar esta herramienta, solo es necesario indicar al chatbot lo que se desea crear, proporcionar los datos necesarios y seleccionar la opción de exportar en el formato preferido.

En definitiva, Google ha confirmado que esta nueva función ya está disponible a nivel global para todos los usuarios de la aplicación Gemini.

*Con información de Europa Press