Así es la nueva función de Google Traductor que usa inteligencia artificial para ayudarle a mejorar la pronunciación

Traductor de Google ha incorporado una nueva función de práctica de pronunciación, diseñada para ayudar a los usuarios a aprender otros idiomas. Esta herramienta ya está disponible en dispositivos Android en algunos países.
El gigante tecnológico conmemora el vigésimo aniversario de su servicio con un repaso a sus principales hitos y la introducción de esta novedad, enfocada en mejorar las habilidades lingüísticas de los usuarios.
Por ahora, la función está disponible en Estados Unidos e India para los idiomas inglés, español e hindi. Según explica Google, utiliza inteligencia artificial para analizar la pronunciación del usuario, ofrecer retroalimentación personalizada y reproducir la forma correcta de decir las palabras.
Esta opción se suma a otras herramientas de aprendizaje que ya ofrece Traductor. Desde el año pasado, la plataforma cuenta con una experiencia dedicada —también impulsada por IA— que permite establecer objetivos y hacer seguimiento del progreso diario, aunque aún no está disponible en todos los países.
Así ha evolucionado la traducción en Google
Traductor de Google nació en 2006 como una herramienta experimental destinada a facilitar la comunicación entre personas que hablan distintos idiomas. Desde sus inicios ha incorporado inteligencia artificial: primero mediante modelos estadísticos, luego con redes neuronales y, más recientemente, con avanzados modelos de lenguaje.
Esta evolución tecnológica ha mejorado la naturalidad, fluidez y precisión de las traducciones, además de permitir una mejor comprensión del contexto y evitar interpretaciones literales palabra por palabra.
En la actualidad, la plataforma admite cerca de 250 idiomas, incluidos algunos en peligro de extinción y lenguas indígenas, lo que, según Google, le permite dar soporte al 95 % de la población mundial.
Entre las innovaciones más recientes destacan la búsqueda visual y la traducción en tiempo real, impulsadas por la inteligencia artificial generativa multimodal de Gemini. Además, el sistema ahora es capaz de interpretar jerga local e incluso emojis.
*Con información de Europa Press