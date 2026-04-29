Así es la nueva función de Google Traductor que usa inteligencia artificial para ayudarle a mejorar la pronunciación

Traductor de Google ha incorporado una nueva función de práctica de pronunciación, diseñada para ayudar a los usuarios a aprender otros idiomas. Esta herramienta ya está disponible en dispositivos Android en algunos países.

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El gigante tecnológico conmemora el vigésimo aniversario de su servicio con un repaso a sus principales hitos y la introducción de esta novedad, enfocada en mejorar las habilidades lingüísticas de los usuarios.

Por ahora, la función está disponible en Estados Unidos e India para los idiomas inglés, español e hindi. Según explica Google, utiliza inteligencia artificial para analizar la pronunciación del usuario, ofrecer retroalimentación personalizada y reproducir la forma correcta de decir las palabras.

Esta opción se suma a otras herramientas de aprendizaje que ya ofrece Traductor. Desde el año pasado, la plataforma cuenta con una experiencia dedicada —también impulsada por IA— que permite establecer objetivos y hacer seguimiento del progreso diario, aunque aún no está disponible en todos los países.

Traductor de Google incorpora una herramienta para practicar la pronunciación. Foto: Getty Images

Así ha evolucionado la traducción en Google

Traductor de Google nació en 2006 como una herramienta experimental destinada a facilitar la comunicación entre personas que hablan distintos idiomas. Desde sus inicios ha incorporado inteligencia artificial: primero mediante modelos estadísticos, luego con redes neuronales y, más recientemente, con avanzados modelos de lenguaje.

Esta evolución tecnológica ha mejorado la naturalidad, fluidez y precisión de las traducciones, además de permitir una mejor comprensión del contexto y evitar interpretaciones literales palabra por palabra.

La función se presenta en el marco del 20 aniversario de Traductor de Google. Foto: Getty Images

En la actualidad, la plataforma admite cerca de 250 idiomas, incluidos algunos en peligro de extinción y lenguas indígenas, lo que, según Google, le permite dar soporte al 95 % de la población mundial.

Entre las innovaciones más recientes destacan la búsqueda visual y la traducción en tiempo real, impulsadas por la inteligencia artificial generativa multimodal de Gemini. Además, el sistema ahora es capaz de interpretar jerga local e incluso emojis.

*Con información de Europa Press