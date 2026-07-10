Las copias de seguridad en Android cambian: Google lanza nuevas funciones para proteger los archivos y datos del celular

Google comenzó a desplegar una serie de ajustes que brindan a los usuarios un mayor control sobre las copias de seguridad en Android. Además, está probando una nueva función que permite respaldar los documentos almacenados en el dispositivo directamente en Google Drive.

El ajuste que debería hacer ahora mismo para usar Google Maps sin que la batería del celular se descargue rápidamente

Estas novedades llegan después de que la compañía anunciara que las copias de seguridad pasarán a contabilizarse dentro del espacio de almacenamiento disponible en la cuenta de Google.

Con la actualización, los usuarios podrán elegir de forma independiente qué tipo de información desean incluir en sus respaldos. En concreto, será posible activar o desactivar la copia de seguridad de los mensajes, el historial de llamadas y la configuración del dispositivo, algo que hasta ahora no era posible, ya que todo el contenido se respaldaba de manera conjunta.

Los nuevos controles comenzaron a distribuirse con la versión 26.25 de Google Play Services. Además, la opción para guardar los mensajes no solo abarca los SMS y MMS, sino también las conversaciones RCS, según confirmó Google al medio especializado 9to5Google.

La nueva función llega con la versión 26.25 de Google Play Services. Foto: Getty Images

Otra de las novedades es la función “Local file backup”, que por ahora se encuentra en fase beta. Esta herramienta permite subir automáticamente a Google Drive los documentos descargados y almacenados de forma local en el teléfono.

Su funcionamiento es similar al sistema de copia de seguridad de Google Fotos, ya que mantiene una copia de los archivos para evitar que se pierdan en caso de daño, pérdida o cambio de dispositivo.

Una vez activada la función, se crea una carpeta específica en Google Drive donde se almacenan los documentos respaldados. Además, los usuarios podrán acceder a esta opción desde el menú “Copia de seguridad” de los ajustes del teléfono, a través de un nuevo apartado llamado “Documentos”.

Google está implementando nuevos ajustes para que los usuarios tengan un mayor control sobre sus copias de seguridad en Android. Foto: Getty Images

Google indicó que la herramienta es compatible con archivos .DOC, .PPT, .XLS, .PDF y otros formatos de documentos y texto. Sin embargo, aclaró que la sincronización no es bidireccional, por lo que los cambios realizados en Google Drive no se reflejarán automáticamente en la copia almacenada en el dispositivo, ni viceversa.

La compañía también precisó que, si el usuario decide desactivar esta función, los archivos que ya fueron respaldados permanecerán guardados en Google Drive y no se eliminarán automáticamente.

*Con información de Europa Press