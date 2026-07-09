El ajuste que debería hacer ahora mismo para usar Google Maps sin que la batería del celular se descargue rápidamente

En un mundo cada vez más digital, existen herramientas que han simplificado las actividades cotidianas y permiten realizar muchas tareas de forma más práctica, sin recurrir a procesos complicados. Una de ellas es Google Maps, una aplicación que se ha convertido en una aliada para millones de personas.

¿Por qué algunos cargadores dañan más rápido la batería? La respuesta está en una tecnología poco conocida

La plataforma no solo facilita los desplazamientos con mapas actualizados y navegación guiada por voz, sino que también ayuda a evitar trancones gracias a sus reportes del estado del tráfico. A esto se suman funciones como consultar los horarios de establecimientos, leer reseñas de otros usuarios, ubicar estaciones de servicio cercanas o planificar recorridos a pie, en bicicleta o en transporte público.

No obstante, todas estas funciones tienen un costo: el consumo de batería del celular puede aumentar de manera considerable cuando la aplicación se utiliza durante largos periodos.

Esto ocurre porque Google Maps mantiene activo el GPS para conocer la ubicación del usuario con precisión. Además, utiliza de forma constante la conexión a internet para descargar mapas, actualizar las condiciones del tráfico y recalcular las rutas cuando es necesario.

A ello se suma que, durante la navegación, la pantalla suele permanecer encendida de forma continua, uno de los componentes que más energía consume en cualquier teléfono inteligente. Al mismo tiempo, el procesador trabaja constantemente para analizar la información y ofrecer indicaciones casi de inmediato.

Google Maps se ha convertido en una de las aplicaciones más útiles para la movilidad diaria. Foto: Getty Images

Aunque este mayor consumo de energía es inevitable hasta cierto punto, existe una forma sencilla de reducirlo sin dejar de utilizar la aplicación. Una de las alternativas consiste en aprovechar las herramientas de ahorro de batería que ofrece el propio dispositivo, entre ellas el modo oscuro.

La aplicación permite activar esta función de dos maneras: mientras se explora el mapa y durante la navegación con indicaciones paso a paso. En ambos casos, los usuarios de Android pueden elegir entre mantener el tema claro, utilizar siempre el modo oscuro o hacer que la aplicación adopte automáticamente la configuración del sistema.

Para cambiar el aspecto mientras se consulta el mapa, basta con ingresar a Configuración > App y visualización > Tema y seleccionar la opción deseada. Si el cambio se quiere aplicar durante la navegación, se debe acceder a Configuración > Navegación > Visualización del mapa > Esquema de colores, donde es posible escoger entre los modos Día, Noche o Automático.

El uso prolongado de Google Maps puede aumentar significativamente el consumo de batería del teléfono. Foto: Getty Images

Además de ofrecer una apariencia diferente, el modo oscuro también aporta beneficios prácticos. Por un lado, facilita la visualización del mapa en ambientes con poca iluminación y reduce el deslumbramiento durante los recorridos nocturnos. Por otro lado, en los teléfonos con pantallas OLED o AMOLED puede contribuir a disminuir el consumo de energía, dado que este tipo de paneles necesita menos electricidad para mostrar los colores oscuros.

Sin embargo, el ahorro de batería no será el mismo en todos los dispositivos. Su impacto dependerá del tipo de pantalla del teléfono y del tiempo que Google Maps permanezca en uso.