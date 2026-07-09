Revise este ajuste en su cuenta de Instagram si no quiere que Meta AI use sus fotografías públicas

El nuevo generador de imágenes de Meta, Muse Image, ya está integrado en el asistente de inteligencia artificial de la compañía. Esta herramienta permite crear contenido para redes sociales y, entre sus funciones, ofrece la posibilidad de utilizar fotografías públicas de otros usuarios de Instagram, una opción que puede desactivarse desde la configuración de la cuenta.

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Muse Image funciona como cualquier otro modelo de generación de imágenes basado en inteligencia artificial. A partir de instrucciones de texto, es capaz de crear imágenes desde cero o editar una fotografía proporcionada por el usuario.

Sin embargo, también incorpora una función adicional: permite mencionar a un usuario de Instagram desde Meta AI para incluir en la creación las imágenes que esa persona haya compartido públicamente. Según explica la compañía, esta herramienta puede utilizarse para elaborar invitaciones a eventos, propuestas de colaboración u otros contenidos creativos.

Meta asegura que los usuarios mantienen el control sobre esta función. Quienes lo deseen pueden permitir que sus publicaciones públicas sean utilizadas en Meta AI o desactivar esta posibilidad en cualquier momento desde los ajustes de privacidad.

La herramienta crea imágenes a partir de descripciones de texto y también permite editar fotografías existentes. Foto: Getty Images

Así puede evitar que Meta AI utilice sus publicaciones de Instagram

Para impedir que otros usuarios empleen sus fotografías públicas en Meta AI, debe ingresar al menú de Configuración de Instagram y acceder a la sección “Compartir y reutilizar”.

Dentro de este apartado encontrará la opción “Permite que las personas creen con y reutilicen tu contenido”, que controla si otras personas pueden utilizar las publicaciones públicas con Muse Image. Si no desea autorizar este uso, solo debe desactivar las opciones correspondientes a “Publicaciones” —incluida la foto de perfil— y “Reels”.

Además, Instagram incluye un segundo ajuste relacionado con el audio. Aunque no está vinculado directamente con Muse Image, podría cobrar relevancia con futuras herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por Meta.

Meta integró Muse Image, su nuevo generador de imágenes con inteligencia artificial, en Meta AI. Foto: Anadolu via Getty Images

Se trata de la opción “Permite que las personas creen contenido con tu audio original y lo reutilicen en Meta AI”. Si permanece activada, otros usuarios podrán utilizar parte o la totalidad de un audio original publicado en Instagram para generar contenido mediante la inteligencia artificial de Meta. Quienes no quieran permitir este uso también pueden desactivarla desde el mismo apartado.

*Con información de Europa Press