La práctica función de WhatsApp que permite editar imágenes sin salir de la aplicación: el botón que debe pulsar para usarla

La inteligencia artificial sigue ganando espacio dentro de las plataformas digitales y una de las funciones que más llama la atención de los usuarios es la posibilidad de crear, editar y animar imágenes directamente desde un chat.

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Meta AI, el sistema de inteligencia artificial desarrollado por Meta y disponible en WhatsApp, además de otras plataformas como Facebook, permite realizar este tipo de acciones a través de instrucciones escritas por los usuarios.

La herramienta funciona mediante mensajes o indicaciones de texto, conocidos como “prompts”, con los que la IA genera imágenes personalizadas. Además de crear contenido desde cero, también ofrece la posibilidad de modificar imágenes que ya fueron generadas anteriormente dentro de una conversación.

Una de las características más destacadas es que las imágenes pueden editarse fácilmente sin necesidad de salir del chat. Para hacerlo, el usuario debe abrir la conversación con Meta AI o el chat donde se compartió la imagen, pasar el cursor sobre ella y seleccionar la opción de responder.

WhatsApp integra nueva función de Meta AI para crear y modificar imágenes en segundos Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images y Meta

Después, solo debe escribir los cambios que desea realizar, como modificar colores, agregar elementos o cambiar estilos, y enviar el mensaje para que la inteligencia artificial genere una nueva versión actualizada.

El proceso funciona tanto en chats individuales como grupales, lo que facilita compartir las creaciones con otras personas en tiempo real. De esta manera, los usuarios pueden colaborar, ajustar detalles y experimentar con distintas versiones de una misma imagen.

Sin embargo, Meta aclara que esta tecnología todavía tiene algunas limitaciones. Actualmente, la función solo está disponible en ciertos países y no todos los usuarios tienen acceso. Además, únicamente admite algunos idiomas, entre ellos español, inglés, francés, alemán, árabe, portugués, italiano, hindi, indonesio, tagalo, tailandés y vietnamita.

Meta AI permite crear, editar y animar imágenes directamente desde chats de WhatsApp y Facebook. Foto: Getty Images

La compañía también advierte que algunas imágenes generadas por IA podrían no ser completamente precisas o adecuadas, debido a las limitaciones propias de este tipo de sistemas automatizados.

Con este tipo de herramientas, Meta busca integrar cada vez más tecnología avanzada en la experiencia diaria de comunicación, permitiendo que las personas creen contenido visual de forma rápida, sencilla y directamente desde sus aplicaciones de mensajería.