¿Problemas con su cuenta de Facebook o Instagram? Meta AI ahora los resuelve en menos de 5 segundos

Meta lanzó a nivel global el asistente de soporte Meta AI en las redes sociales Facebook e Instagram, donde ofrecerá a los usuarios ayuda las 24 horas del día para solucionar problemas relacionados con las cuentas que tengan en estas aplicaciones.

El asistente de soporte Meta AI es una nueva herramienta que la compañía ha empezado a implementar este jueves, 19 de marzo, después de presentarla el pasado mes de diciembre. Está disponible en Facebook e Instagram tanto en las aplicaciones móviles para iOS y Android como en el ‘Centro de ayuda’ para ordenador de escritorio.

Meta lanzó a nivel global el asistente de soporte Meta AI en las redes sociales. Foto: Getty Images

Este asistente de inteligencia artificial está disponible “las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, con el objetivo de ayudar a los usuarios a resolver “prácticamente cualquier problema” relacionado con su cuenta.

Así, podrá usarse para denunciar estafas, cuentas de suplantación de identidad o contenido problemático, pero también en caso de que las redes sociales hayan retirado alguna publicación, para comprender los motivos, conocer las opciones de apelación y realizar un seguimiento del proceso.

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A ello se añaden la posibilidad de acudir al asistente de soporte para gestionar la configuración de privacidad, restablecer contraseñas e incluso actualizar la configuración del perfil, como explican desde Meta en un comunicado.

Adicionalmente, en Estados Unidos y Canadá se está probando su uso para ayudar a las personas a iniciar sesión en sus cuentas de Facebook e Instagram, con la intención de extender este caso de uso a más países y de incorporar otras situaciones de acceso a cuentas.

Meta promete herramientas más avanzadas junto con artistas y creadores. Foto: Getty Images

“El asistente de soporte Meta AI representa un gran avance en nuestro trabajo para dar un mejor soporte en nuestras aplicaciones”, afirma la compañía, que apunta que se ha integrado en Facebook e Instagram, donde “puede responder a las solicitudes en menos de cinco segundos”.

*Con información de Europa Press.