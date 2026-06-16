Google Maps revela la lista definitiva de sitios para comer cerca del estadio Ciudad de México

La adrenalina de un partido inaugural o de un gran encuentro deportivo en el sur de la capital suele venir acompañada de un apetito voraz. Para que la búsqueda de comida no se convierta en un desafío extra, se ha recopilado las mejores opciones calificadas por los usuarios en la zona, abarcando desde opciones rápidas hasta banquetes más formales.

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La Herencia de la cocina tradicional

En el área de Santa Úrsula, destaca un establecimiento reconocido por su enfoque en la gastronomía mexicana clásica: Michoacaníssimo. Este lugar ha ganado popularidad gracias a la elaboración de platos como las carnitas y diversos antojos, término que designa a los platillos tradicionales de preparación rápida y base de maíz.

Miles de visitantes recomiendan estos establecimientos cercanos al recinto deportivo. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por otro lado, la Pancita de Huipulco se posiciona como un referente para quienes buscan sabores caseros. De acuerdo con los comentarios, su especialidad es la pancita, un caldo condimentado cuyo ingrediente principal es el estómago de res, servido en un ambiente que los usuarios describen como familiar.

Opciones de Alta Concurrencia y Accesibilidad

Para los grupos de aficionados que priorizan la eficiencia y los costos moderados, existen alternativas de cadenas establecidas. La Casa de Toño es una de las paradas más frecuentes, ofreciendo un menú que incluye pozole (una sopa abundante de maíz cacahuazintle con carne), flautas y enchiladas. Su presencia en la zona de Coapa permite a las familias acceder a alimentos típicos de manera ágil.

Propuestas Contemporáneas y de Corte Internacional

Quienes prefieren un entorno más moderno y una oferta centrada en la proteína animal encuentran en Sonora Grill Coapa una opción adecuada.

Google Maps destaca los sitios favoritos para comer cerca del emblemático recinto. Foto: Getty Images

Este restaurante se especializa en cortes de carne y hamburguesas, proporcionando un espacio ideal para compartir en grupo dentro de un complejo comercial, lo cual permite combinar la comida con otras actividades recreativas.

Espacios para Comidas Completas

Como alternativa conveniente por su proximidad al estadio, se encuentra La Grand Ocasión. Este establecimiento se enfoca en brindar un servicio de comida mexicana completa, lo que implica menús que suelen incluir varios tiempos (sopa, plato fuerte y guarniciones), siendo una opción estratégica para alimentarse antes de que inicie la actividad deportiva.