Google Earth estrena simulador de vuelo y ahora permite recorrer el mundo desde el navegador

La tecnología ha cambiado la manera en que las personas exploran el mundo. Actualmente, es posible recorrer ciudades, admirar paisajes remotos e incluso visitar sitios históricos sin salir de casa.

Una de las herramientas más utilizadas para hacerlo es Google Earth, una plataforma que permite observar prácticamente cualquier rincón del planeta mediante imágenes satelitales, fotografías aéreas y modelos en tres dimensiones.

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Desarrollada por Google, esta aplicación se ha consolidado como un recurso ampliamente utilizado por quienes desean conocer con mayor detalle diferentes regiones del mundo desde cualquier dispositivo.

Ahora, la plataforma suma una de las funciones más solicitadas por los usuarios: un simulador de vuelo que permite explorar el planeta desde la web como si se estuviera pilotando un avión. La novedad ya se encuentra disponible para todos los usuarios.

El globo terráqueo tridimensional de Google Earth, construido a partir de imágenes satelitales, ha sido actualizado para incorporar esta herramienta, que hasta ahora solo podía utilizarse en la versión profesional de escritorio.

Google Earth se ha consolidado como una de las plataformas más populares. Foto: Anadolu via Getty Images

Con esta integración, cualquier persona puede sobrevolar ciudades, montañas, océanos o cualquier otro lugar del planeta directamente desde el navegador, simplemente con fines recreativos o de exploración, según explicó la compañía en una publicación compartida en X.

El simulador se encuentra dentro de la pestaña “Herramientas”, donde también se han añadido nuevas opciones de análisis del terreno, entre ellas curvas de nivel, pendiente, orientación, desmonte y terraplén.

La herramienta permite visualizar prácticamente cualquier lugar del planeta mediante imágenes satelitales. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Estas incorporaciones forman parte de la estrategia de Google para trasladar a la versión web algunas de las funciones más avanzadas que antes estaban reservadas para la edición profesional de escritorio. Además, la actualización incluye nuevos formatos de importación, como KML/KMZ, GeoJSON, GLB y SHP.

Cabe recordar que, con motivo de su vigésimo aniversario, Google Earth incorporó el año pasado el historial de imágenes de Street View, la función que permite visualizar calles y lugares a nivel de suelo, similar a la experiencia que ofrece Google Maps.

*Con información de Europa Press