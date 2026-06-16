Expertos desmienten uno de los mitos más grandes al momento de comprar un ‘smart TV’

Durante años, muchas personas han evitado considerar la compra de un televisor de gran formato por una creencia que parece difícil de erradicar: que se necesita una casa enorme o una sala de dimensiones excepcionales para disfrutarlo. Sin embargo, especialistas del sector tecnológico aseguran que este concepto ha quedado desactualizado gracias a los avances en resolución, diseño y procesamiento de imagen.

¿Cómo descubrir si su televisor es un SmartTV o un TV normal?

La evolución de los televisores en los últimos años ha permitido que tamaños que antes parecían reservados para espacios comerciales o residencias de lujo comiencen a integrarse con mayor facilidad en viviendas convencionales.

El mito del espacio que sigue vigente

Uno de los errores más frecuentes al momento de elegir un televisor es asumir que una pantalla más grande exige necesariamente una distancia de visualización mucho mayor.

Catherin Ospina, gerente de Mercadeo de LG Electronics Colombia, señaló a SEMANA que las nuevas tecnologías de imagen han cambiado las reglas tradicionales.

“Ese es uno de los mitos más frecuentes alrededor de las pantallas de gran formato. La realidad es que las tecnologías actuales permiten disfrutar de tamaños cada vez mayores sin necesidad de contar con espacios extraordinariamente grandes”, señaló Catherin.

Experta explica por qué una pantalla de 100 pulgadas no requiere una sala gigante Foto: Getty Images

La llegada de resoluciones 4K y el aumento en la densidad de píxeles permiten que los usuarios se ubiquen más cerca de la pantalla sin percibir pérdida de calidad o incomodidad visual.

“Para una pantalla de 100 pulgadas, la distancia recomendada de visualización es de aproximadamente 2,3 metros”, explica la experta.

Los consumidores buscan experiencias más inmersivas

El crecimiento de los formatos de gran tamaño también responde a una transformación en las expectativas de los usuarios. Si hace algunos años la principal preocupación era el tamaño o la resolución, hoy los compradores evalúan una combinación mucho más amplia de factores.

La calidad del movimiento, la fidelidad de los colores, el rendimiento del sonido, la conectividad y las herramientas impulsadas por inteligencia artificial forman parte de los aspectos más valorados.

“Antes la conversación se centraba principalmente en el tamaño de la pantalla o la resolución. Hoy, el estándar es mucho más amplio”, señalan expertos del sector.

Esta tendencia se ha hecho especialmente visible durante los grandes eventos deportivos. Muchos consumidores buscan recrear en sus hogares una experiencia similar a la de un estadio o una sala de cine, con imágenes más envolventes y una mayor sensación de realismo.

¿Cómo aparece la inteligencia artificial?

Otro de los cambios que está redefiniendo el mercado es la incorporación de sistemas de inteligencia artificial capaces de optimizar automáticamente la experiencia audiovisual.

Actualmente, algunos procesadores analizan en tiempo real el contenido que se reproduce para ajustar parámetros de imagen y sonido, según el tipo de programa, película o transmisión deportiva.

La inteligencia artificial llega a los televisores para mejorar imagen y sonido en tiempo real Foto: Getty Images/iStockphoto

“El resultado es una experiencia más inteligente, donde la tecnología trabaja en segundo plano para que el usuario simplemente disfrute del contenido”, destacan especialistas.

Estas herramientas también permiten mejorar la calidad de contenidos que originalmente no fueron producidos en resolución 4K, utilizando algoritmos que aumentan la nitidez y reducen imperfecciones visuales.