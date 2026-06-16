La herramienta de inteligencia artificial Grok, desarrollada por la empresa de xAI, habría sido empleada en operaciones militares vinculadas a ataques contra Irán, reveló el gobierno de Estados Unidos en un escrito legal al que accedió la AFP este martes.

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El documento, fechado el 15 de junio, forma parte de una disputa judicial en la que se defiende el uso de infraestructura energética asociada a centros de datos de la compañía de Musk, en medio de un conflicto regulatorio por su impacto ambiental.

Gobierno de Estados Unidos defiende la infraestructura de IA

En el escrito, el gobierno del entonces presidente Donald Trump argumenta que la demanda contra las turbinas de gas utilizadas por un centro de datos de xAI podría afectar intereses estratégicos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que la acción legal:

“Pone en peligro la seguridad nacional, económica y energética estadounidense al buscar que se corte el suministro eléctrico para la innovación en inteligencia artificial que respalda las operaciones militares del Departamento de Guerra”.

El Departamento de Justicia alertó sobre riesgos para la seguridad nacional y energética del país. Foto: Getty Images

El caso gira en torno al funcionamiento energético de instalaciones clave para el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a defensa.

Grok y el proyecto Maven del Pentágono

Uno de los puntos más relevantes del documento es la inclusión del testimonio del jefe de IA del Pentágono, Cameron Stanley, quien afirma bajo juramento que Grok ya está siendo utilizado en el estratégico proyecto Maven.

Este programa del ejército estadounidense está diseñado para asistir en la identificación y selección de objetivos mediante inteligencia artificial. Inicialmente, el sistema operaba con el modelo Claude de Anthropic.

Más de 2.000 objetivos alcanzados

Según la declaración de Stanley, los sistemas Maven Smart Systems (MSS) tuvieron un papel decisivo en una operación militar:

“Permitieron a las fuerzas estadounidenses lanzar más de 2.000 municiones contra 2.000 objetivos distintos en un plazo de 96 horas durante la Operación Epic Fury” contra Irán, señaló Stanley en su declaración.

La acción mencionada corresponde a la Operación Epic Fury, que habría involucrado capacidades avanzadas de inteligencia artificial para acelerar la toma de decisiones en combate.

El funcionario también destacó el impacto del sistema basado en Grok: “el enorme aumento de la eficiencia operativa posibilitado por el modelo Grok Gov”.

El jefe de IA del Pentágono, Cameron Stanley, afirmó que sistemas Maven participaron en una operación reciente. Foto: Getty Images

Controversia ambiental y disputa legal por el uso de turbinas

En paralelo al debate sobre el uso militar de la inteligencia artificial, el caso incluye una demanda ambiental contra NAACP.

La organización acusa a xAI de operar decenas de turbinas de gas sin los permisos necesarios, lo que violaría la Ley de Aire Limpio en Estados Unidos.

El grupo de derechos civiles sostiene que estas instalaciones estarían afectando de forma desproporcionada a comunidades mayoritariamente afroestadounidenses.

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xAI defiende su operación y niega irregularidades

Por su parte, xAI argumenta que las turbinas en cuestión son móviles y de uso temporal, por lo que no estarían sujetas a la misma regulación ambiental permanente.

La compañía sostiene que su infraestructura energética es esencial para sostener el desarrollo de sistemas avanzados de inteligencia artificial, en un contexto en el que la competencia global por el liderazgo tecnológico continúa intensificándose.

*Con información de AFP.