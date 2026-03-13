Facebook Marketplace se actualiza: así funcionan las nuevas herramientas de Meta para vender más fácil en la ‘app’

Facebook ha incorporado nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) en su herramienta Facebook Marketplace, entre ellas una opción que permite activar respuestas automáticas a las consultas de los compradores mediante su asistente Meta AI.

Meta AI apuesta por las compras con inteligencia artificial y estrena una herramienta que ‘promete’ hacer la vida más fácil

La compañía señaló que cada día se publican más de 3,5 millones de anuncios en Facebook Marketplace solo en Estados Unidos y Canadá, lo que refleja la capacidad de la plataforma para conectar a personas interesadas en comprar y vender artículos que van desde decoración para el hogar hasta moda y productos electrónicos.

Con el objetivo de hacer este servicio más eficiente, Meta ha implementado varias funciones basadas en IA que buscan facilitar tanto la venta como la compra de productos. Entre las novedades destacan herramientas para publicar artículos “con un solo clic” y responder automáticamente a las preguntas de los compradores.

Según explicó la empresa en un comunicado publicado en su blog, estas funciones permitirán a los vendedores publicar más productos con menos esfuerzo, al tiempo que ayudarán a los compradores a encontrar con mayor facilidad artículos de su interés en cada búsqueda.

Marketplace registra un alto volumen de actividad, con más de 3,5 millones de anuncios publicados cada día solo en Estados Unidos y Canadá. Foto: Getty Images

Una de las principales novedades es la función de respuestas automáticas generadas con IA, diseñada para simplificar la gestión de consultas. Cuando un usuario pregunte por la disponibilidad de un artículo, el asistente Meta AI podrá redactar y enviar automáticamente una respuesta basada en la información incluida en el anuncio.

Estas respuestas pueden incorporar datos clave como la descripción del producto, su disponibilidad, el precio y el punto de recogida. Para utilizar esta función, los vendedores deberán activarla desde la configuración del anuncio, donde también podrán previsualizar y editar el mensaje automático antes de publicarlo.

Así planea Meta simplificar los anuncios y los envíos en Facebook

Entre las nuevas herramientas, Meta también ha introducido una opción que permite crear anuncios “con un clic”. Al momento de publicar un producto, los vendedores solo tendrán que subir las imágenes del artículo para que Meta AI complete automáticamente el anuncio.

Facebook Marketplace suma funciones con IA para publicar productos y responder a compradores. Foto: Getty Images

Con esta función, el asistente generará un borrador del listado del producto, añadirá detalles relevantes e incluso podrá sugerir un precio aproximado basándose en artículos similares que se encuentren en venta dentro de la misma zona.

Además, la compañía busca facilitar el proceso de envío para ampliar el alcance de los vendedores. Facebook Marketplace ha incorporado una opción que simplifica la gestión de envíos de principio a fin, permitiendo generar etiquetas de envío prepagadas y acceder a un panel de control desde el que se podrá hacer seguimiento a cada pedido.

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Por último, Meta también ha implementado resúmenes de perfil generados con inteligencia artificial, que aparecerán en la parte superior del perfil del vendedor dentro de Marketplace.

Estos resúmenes ofrecerán a los compradores información relevante del perfil de Facebook del vendedor, como el tiempo que lleva en la plataforma, el número de amigos y un breve resumen de su actividad en Marketplace, incluyendo su historial de anuncios, los tipos de productos que suele vender y las valoraciones recibidas.

*Con información de Europa Press.