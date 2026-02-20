Messenger en la web desaparece: cómo seguir enviando mensajes desde su computador con esta guía práctica

Meta ha anunciado que cerrará el sitio web independiente de su servicio de mensajería Messenger en abril de este año. A partir de ese momento, ya no será posible enviar mensajes desde esta plataforma, por lo que los usuarios deberán utilizar el servicio de mensajes de Facebook en la web para continuar sus conversaciones desde el ordenador.

Messenger, el servicio de mensajería de Facebook, puede utilizarse tanto con una cuenta de Facebook como sin ella, ya que funciona de forma independiente de la red social. Actualmente, está disponible como aplicación para dispositivos móviles (Android e iOS) y también para ordenador (Windows y macOS).

Qué pasará con Messenger tras su cierre en la web y cómo afectará a los usuarios. Foto: NurPhoto via Getty Images

Messenger dejará de funcionar en la web: deberá usar Facebook para enviar mensajes

Este cambio no es del todo nuevo. En octubre del año pasado, la compañía ya había anunciado la desaparición de la aplicación de Messenger para ordenador, señalando que los usuarios podrían continuar sus conversaciones a través de Facebook en la web, donde encontrarían las mismas funciones, incluidas las llamadas.

Llegar a un grupo de WhatsApp ya no será un problema: la función que pone al día a los nuevos miembros automáticamente

Ahora, Meta avanza en esa misma dirección con el cierre definitivo del sitio web de Messenger, tal como lo ha informado en su página de ayuda.

Tras este cierre, los usuarios serán redirigidos automáticamente al servicio de mensajería de Facebook en la web, donde podrán seguir comunicándose con sus contactos sin perder funcionalidades.

Por otro lado, las conversaciones también podrán continuar en la aplicación de Messenger para smartphones, independientemente de si el usuario tiene o no una cuenta de Facebook. Asimismo, Meta ha indicado que, para restaurar el historial de conversaciones en cualquier plataforma, será necesario utilizar el PIN de las copias de seguridad de Messenger, es decir, el mismo que se configuró al realizar la primera copia de seguridad.

No se perderán los chats: podrán seguirse tanto en Facebook web como en la app móvil de Messenger. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Aunque este cambio obliga a los usuarios de ordenador a modificar la forma en que acceden a sus chats, no implica la pérdida de funciones ni de conversaciones, ya que estas seguirán disponibles tanto en la web de Facebook como en la aplicación móvil.

*Con información de Europa Press