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¿Viaja al Meta este puente? Rutas alternas y estado de la vía al Llano

Las autoridades han dispuesto de un plan especial para el gran volumen de vehículos que se moverá durante este fin de semana.

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Redacción Semana
22 de marzo de 2026, 11:24 a. m.
Estos son los puntos que debe saber para viajar este puente festivo.
Estos son los puntos que debe saber para viajar este puente festivo. Foto: Coviandina

Este fin de semana, son miles los colombianos que se alistan para salir de sus casas y viajar a otras zonas aledañas, ya sea para descansar y reconectarse con sus familias. Es por ello que muchos deciden salir a las vías del país para llegar a otras zonas con climas más cálidos y con distintas dinámicas que les permiten tomarse un tiempo de descanso y relajación.

Si usted está planeando salir o entrar a Bogotá desde otra zona del país, es importante que sepa cuál es el estado de las vías. Una de la más importantes es la Vía al Llano, la cual es operada por la concesionaria Coviandina. Estos son los datos y actualizaciones sobre el estado de la vía.

Coviandina reporta alto flujo de tráfico en la vía Bogotá - Villavicencio
Coviandina monitorea el flujo de tráfico en la vía Bogotá - Villavicencio. Foto: Coviandina

Recuerde principalmente que este domingo 22 de marzo no aplicarán las restricciones para vehículos de carga. El lunes 23 de marzo, por su parte habrá restricción para vehículos de carga entre las 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

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El lunes 23 de marzo habrá también un reversible en sentido Villavicencio - Bogotá, como parte del retorno y de un plan de tráfico especial.

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El cierre durante este día será en el sector El Uval, desde la 1 de la tarde, con la habilitación de un solo sentido, entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche.

Turismo en Cali
Muchos viajeros se alistan para viajar a distintas zonas del país. Foto: Getty Images

Tenga en cuenta que en Bogotá se aplicará el pico y placa regional. Esto quiere decir que de 12:00 m a 4:00 p.m.: ingreso permitido solo para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8). Por otro lado, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: ingreso exclusivo para placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

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Las autoridades hicieron un llamado para que los viajeros planeen los viajes con anticipación, se mantengan informados sobre las condiciones de la carretera y también puedan revisar sus vehículos de manera completa para evitar contratiempos.

Plan retorno Vía al Mar
Así funcionará el plan retorno este fin de semana de puente festivo. Foto: Raúl Palacios El País