¿Viaja al Meta este puente? Rutas alternas y estado de la vía al Llano

Este fin de semana, son miles los colombianos que se alistan para salir de sus casas y viajar a otras zonas aledañas, ya sea para descansar y reconectarse con sus familias. Es por ello que muchos deciden salir a las vías del país para llegar a otras zonas con climas más cálidos y con distintas dinámicas que les permiten tomarse un tiempo de descanso y relajación.

Si usted está planeando salir o entrar a Bogotá desde otra zona del país, es importante que sepa cuál es el estado de las vías. Una de la más importantes es la Vía al Llano, la cual es operada por la concesionaria Coviandina. Estos son los datos y actualizaciones sobre el estado de la vía.

Coviandina monitorea el flujo de tráfico en la vía Bogotá - Villavicencio. Foto: Coviandina

Recuerde principalmente que este domingo 22 de marzo no aplicarán las restricciones para vehículos de carga. El lunes 23 de marzo, por su parte habrá restricción para vehículos de carga entre las 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

Las dramáticas cifras de accidentes de tránsito en Bogotá: muertes van en aumento este año

El lunes 23 de marzo habrá también un reversible en sentido Villavicencio - Bogotá, como parte del retorno y de un plan de tráfico especial.

El cierre durante este día será en el sector El Uval, desde la 1 de la tarde, con la habilitación de un solo sentido, entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche.

Muchos viajeros se alistan para viajar a distintas zonas del país. Foto: Getty Images

Tenga en cuenta que en Bogotá se aplicará el pico y placa regional. Esto quiere decir que de 12:00 m a 4:00 p.m.: ingreso permitido solo para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8). Por otro lado, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: ingreso exclusivo para placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

Clima seco con lloviznas en Bogotá, mientras crecen los riesgos por incendios y deslizamientos en varias partes del país

Las autoridades hicieron un llamado para que los viajeros planeen los viajes con anticipación, se mantengan informados sobre las condiciones de la carretera y también puedan revisar sus vehículos de manera completa para evitar contratiempos.