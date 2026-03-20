El más reciente pronóstico oficial emitido en el marco del convenio Ideam- Idiger, anticipa un comportamiento climático estable para Bogotá durante las próximas horas, aunque con presencia de nubosidad variable y posibilidad de lluvias ligeras en sectores específicos de la capital.

Clima variable en Colombia: sol, nubes y lluvias predominarán en las próximas 24 horas

Pronóstico en Bogotá: clima seco y lluvias ligeras hoy

Durante la madrugada, la ciudad registró cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco y una temperatura mínima cercana a los 10 °C.

Esta tendencia se mantendrá en la mañana, cuando se espera nubosidad similar sin precipitaciones significativas en la mayor parte del área urbana.

Para la tarde, el informe prevé que continúe el tiempo seco como condición predominante. Sin embargo, las autoridades no descartan la ocurrencia de lluvias ligeras en la parte oriental de la ciudad.

Esto afectará principalmente las localidades de Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal y Usme.

En este periodo, la temperatura máxima alcanzará los 19 °C, manteniendo el ambiente fresco característico de la capital.

En horas de la noche, se espera nuevamente predominio de condiciones secas en gran parte de Bogotá.

Aun así, existe la probabilidad de lloviznas esporádicas hacia el sur de la ciudad, por lo que se recomienda a la ciudadanía estar atenta a cambios puntuales en el clima.

En el ámbito marítimo, el mar Caribe continúa bajo alerta naranja en su sector oriental por oleaje y viento. Foto: Getty Images

Bogotá con lloviznas y Colombia bajo múltiples alertas

El reporte oficial también advierte sobre un panorama de alertas activas en diferentes regiones del país.

En cuanto a incendios, 57 municipios presentan algún nivel de alerta, de los cuales 9 se encuentran en alerta roja.

Esto se presenta principalmente en departamentos como Casanare, Nariño, Magdalena, Córdoba, Meta y Cundinamarca.

En materia de deslizamientos, la situación es más crítica, con 273 municipios bajo algún nivel de alerta en todo el territorio nacional.

De estos, 47 están en alerta roja, con mayor concentración en Santander, Cauca, Nariño, Huila y Antioquia. Persistencia de condiciones de inestabilidad en zonas de ladera.

Las alertas hidrológicas también se mantienen activas, especialmente en las cuencas de Magdalena-Cauca, Pacífico, Caribe, Orinoco y Amazonas, donde existe riesgo de inundaciones y crecientes súbitas.

Las autoridades han puesto especial atención en regiones como el oriente antioqueño, el piedemonte llanero, el Magdalena Medio en Santander, el Catatumbo y el sur de La Guajira.

En el ámbito marítimo, el mar Caribe continúa bajo alerta naranja en su sector oriental por oleaje y viento, mientras que en el centro y occidente persisten alertas amarillas.

En el Pacífico colombiano, se mantienen alertas naranjas por pleamar en toda la cuenca, lo que podría impactar zonas costeras.

Este panorama confirma que, aunque Bogotá tendrá una jornada relativamente estable, el país enfrenta múltiples alertas climáticas que requieren seguimiento constante por parte de las autoridades y la ciudadanía.