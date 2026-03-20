Clima variable en Colombia: sol, nubes y lluvias predominarán en las próximas 24 horas

El más reciente pronóstico oficial advierte un panorama climático variado en Colombia, con lluvias de distinta intensidad concentradas en zonas específicas del Caribe y la región Andina.

En la región Caribe, los mayores acumulados de precipitación se esperan en sectores del suroccidente y del nororiente. Las lluvias, de moderadas a fuertes, podrían presentarse en áreas de Córdoba, el golfo de Urabá y el centro y sur de Bolívar, así como en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente durante la tarde y la noche. En contraste, zonas como Sucre y el norte de Cesar registrarían lluvias ligeras. El centro y norte de la región mantendrán cielos entre ligeramente y parcialmente nublados, con predominio de tiempo seco.

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En el mar Caribe predominarán condiciones secas con nubosidad dispersa, aunque no se descartan lluvias ligeras a moderadas en el suroccidente. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, acompañado de lloviznas y lluvias intermitentes.

La región Andina concentrará una parte importante de las precipitaciones del país. Se podrían registrar lluvias moderadas a fuertes durante la tarde y la noche en departamentos como Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Caldas y Cundinamarca. En el resto de la región, las condiciones serán más estables, con nubosidad variable y predominio de tiempo seco.

Para la región Pacífica, el pronóstico indica cielos entre ligeramente y parcialmente nublados, con posibilidad de lluvias ligeras a moderadas en zonas puntuales de Chocó, así como en Cauca y Nariño, principalmente en horas de la tarde y la noche. Sobre el océano Pacífico colombiano se mantendrán condiciones mayormente secas.

En la Orinoquía predominará el tiempo seco con cielo parcialmente nublado, salvo en sectores de Meta y Vichada, donde se esperan lluvias durante la tarde y la noche. La Amazonía presentará cielos entre parcialmente nublados y cubiertos, con lluvias ligeras a moderadas en áreas de Amazonas, Vaupés y Guaviare.

El informe también señala la influencia de un frente estacionario que se extiende desde el centro de Cuba hasta las costas de Honduras. Este sistema podría favorecer lluvias ligeras a moderadas en el Caribe occidental, incluyendo el Archipiélago de San Andrés, así como en el golfo de Urabá y zonas costeras de Córdoba y Sucre.

Cali tendrá cielo parcialmente nublado y tiempo seco durante el día de hoy Foto: Getty Images

Pronóstico por ciudades y temperaturas en Colombia

En cuanto a las principales ciudades, el pronóstico oficial indica que en Barranquilla se espera cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco y una temperatura máxima de 34 °C. Cartagena mantendrá condiciones similares, con tiempo seco y temperatura máxima de 33 °C.

Medellín tendrá cielo entre parcial y mayormente nublado, con lloviznas o lluvias ligeras en la tarde y la noche, y una temperatura máxima de 25 °C. En Tunja se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias ligeras dispersas en la tarde y la noche, y una temperatura máxima de 19 °C.

Bucaramanga registrará cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante el día, aunque con lloviznas en la noche, y una temperatura máxima de 27 °C. Finalmente, Cali tendrá cielo parcialmente nublado, con condiciones mayormente secas y una temperatura máxima de 31 °C.