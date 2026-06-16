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Gobernadora del Magdalena denuncia que la Policía no ha podido ingresar a la Troncal del Caribe: “Es inexplicable”

En esta zona hay operaciones militares en contra de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Hay temor en las comunidades.

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Redacción Semana
16 de junio de 2026 a las 9:40 a. m.
Troncal del Caribe bloqueada.
Troncal del Caribe bloqueada. Foto: Suministrada a SEMANA.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, hizo una grave denuncia por medio de su cuenta en X, por la grave situación de orden público que se registra en la Troncal del Caribe, donde ni la Policía Nacional ha podido ingresar al territorio.

“Es inexplicable la demora que existe para que la Policía Nacional ingrese a la zona donde se encuentra los paros en la troncal del caribe, la orden la brindan a nivel nacional @PoliciaColombia @DirectorPolicia y es la hora y aún no se ha podido avanzar”, dijo la mandataria.

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